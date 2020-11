LA RECETTE DU JOUR. Crumble pommes au cidre de glace pomme-coing Apple des Cimes

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 6 pommes,

- 100 g de compote de pomme,

- 2 sachets de sucre vanillé,

- 2 cuillères à soupe de sucre en poudre,

- 5 cl de cidre de glace pomme-coing Apple des Cimes,

- 30 gr de beurre.

Pour la pâte à crumble :

- 100 g de farine,

- 100 g de sucre en poudre,

- 80 g de beurre ramolli.

RÉALISATION





Préparez la pâte à crumble : coupez le beurre en petits morceaux puis, dans un saladier, mélangez-le avec la farine et le sucre.

Travaillez ce mélange du bout des doigts jusqu'à obtenir une pâte à la texture sableuse.

Réservez la pâte au frais. Préchauffez le four à 180 °.

Épluchez et coupez les pommes en quatre, retirez le cœur et les pépins et coupez les pommes en dés.

Dans une poêle, faire fondre les 30g de beurre sur feu vif, ajoutez le sucre et les dés de pomme. Faites cuire 5 minutes puis versez le cidre de glace pomme-coing Apple des cimes et laissez mijoter encore 5 minutes.

Versez le contenu de la poêle dans un plat à gratin puis recouvrez de compote de pommes et terminez en disposant une pluie de pâte à crumble.

Enfournez pendant 30 minutes.

Vérifiez que le dessus soit bien doré.

Une fois le crumble cuit il est prêt à être dévoré ! Bon appétit !

Retrouvez le cidre de glace pomme-coing Apple des cimes que nous avons utilisé sur le site nosbeauxterroirs.com