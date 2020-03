LA RECETTE DU JOUR. Crème de café au miel

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 1 h 20 min

LES INGRÉDIENTS





- 60 cl de lait entier,

- 2 c. à s. de café instantané,

- 3 œufs,

- 3 c. à s. de miel,

- 2 c. à s. de sucre,

- le jus et le zeste d’une demi-orange,

- 1 c. à s. de cannelle en poudre.





RÉALISATION





Versez le lait dans une casserole et ajoutez-y le jus et le zeste de l’orange, le miel, le sucre et le café.

Portez à ébullition, retirez du feu, couvrez et laissez infuser pendant 10 min.

Ensuite, préchauffez le four à 170°C.

Filtrez le lait et laissez-le refroidir.

Cassez les œufs dans un bol et fouettez-les jusqu’à ce qu’ils moussent puis arrosez petit à petit avec le lait froid en continuant à fouetter.

Dans un plat à gratin, disposez des ramequins et répartissez-y la crème. Versez de l’eau dans le plat jusqu’à ce que celle-ci arrive à mi-hauteur des ramequins.

Mettez le plat à cuire au four pendant 1 heure. 8. À la sortie du four, saupoudrez de cannelle en poudre avant de servir.