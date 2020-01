LA RECETTE DU JOUR. Crème caramel et pop-corn

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 45 min / infusion : 2 h

LES INGRÉDIENTS





- 60 g de maïs à pop-corn,

- 75 cl de lait,

- 2 briques de crème fleurette légère,

- 1 gousse de vanille,

- 10 cl d’eau,

- 250 g de sucre en poudre,

- 6 œufs.





RÉALISATION





Préchauffez le four à 100°C.

Faites chauffer une poêle et jetez-y les grains de maïs. Couvrez et laissez éclater les grains. Réservez quelques pop-corn pour le dressage.

Versez le lait et la crème fleurette dans une casserole, ajoutez la gousse de vanille fendue et portez à ébullition. Cessez la cuisson et ajoutez le popcorn. Mélangez et laissez infuser 2h.

Préparez le caramel avec l’eau et 100 g de sucre. Nappez de caramel le fond des ramequins.

Fouettez les œufs avec 150 g de sucre en poudre. Filtrez le mélange de crème puis chauffez à nouveau avec le lait. Cessez la cuisson dès l’ébullition et laissez tiédir. Versez le tout sur les œufs battus en mélangeant énergiquement.

Répartissez la crème dans les pots. Enfournez pour 45 min. Laissez refroidir et placez au frais.

Avant la dégustation, déposez quelques éclats de pop-corn sur les crèmes et servez.