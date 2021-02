LA RECETTE DU JOUR. Crème brûlée au miel de châtaignier

Mettre le miel et les 4 jaunes d’œufs dans un récipient, mélanger, puis ajouter la crème liquide, re-mélanger.



Mettre les ramequins dans un plat allant au four et les remplir de la crème puis ajouter une cuillerée à soupe de confit de châtaigne dans chacun.



Remplir le plat d’eau chaude en prenant soin de ne pas en mettre dans les ramequins puis enfourner 45 à 50 min.

Saupoudrer chaque crème d’un peu de cassonade et passer au grill pendant 2 à 3 min, juste le temps que le sucre caramélise et servir.