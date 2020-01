LA RECETTE DU JOUR. Couscous au potiron et aux épices

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 c. à s. d’huile d’olive,

- 2 gousses d’ail pilées,

- 1 gros oignon rouge en tranches épaisses,

- 500 g de potiron pelé grossièrement coupé,

- 2 c. à c. de cumin moulu,

- 2 c. à c. de coriandre moulue,

- 200 g de couscous,

- 250 ml d’eau bouillante,

- 20 g de beurre,

- 2 c. à s. de persil plat frais grossièrement haché.





RÉALISATION





Préchauffez le four à 170°C.

Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites dorer l’ail, l’oignon et le potiron, en remuant sans cesse. Ajoutez les épices et remuez sur le feu pendant 2 min environ, jusqu’à ce que le mélange embaume.

Versez la préparation dans un plat, enfournez et laissez cuire 15 min environ jusqu’à ce que le potiron soit juste tendre et légèrement doré.

Pendant ce temps, mélangez le couscous, l’eau et le beurre dans un récipient résistant à la chaleur. Couvrez et laissez reposer 5 min environ jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée.

Aérez la graine à la fourchette. Ajoutez le potiron, incorporez le persil et mélangez délicatement.