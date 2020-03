LA RECETTE DU JOUR. Cookies chocolat

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min





LES INGRÉDIENTS

- 1 œuf,

- 120 g de beurre,

- 180 g de farine,

- 1 c.à c. de levure chimique,

- 150 g de chocolat noir,

- 2 c. à s. de cacao en poudre,

- 150 g de sucre brun.

RÉALISATION

Coupez le beurre en petits morceaux et laissez-le ramollir à température ambiante. Ajoutez le sucre brun et l’œuf au centre, puis travaillez le mélange à la spatule jusqu’à

ce qu’il soit crémeux et léger.



Incorporez la farine, la levure et le cacao en continuant à mélanger.



Hachez le chocolat en très petits morceaux. Ajoutez-les à la pâte et mélangez pour bien les répartir.



Ramassez la pâte en boule, puis roulez-la sur le plan de travail légèrement fariné pour lui donner la forme d’un boudin. Enveloppez-la de film transparent et mettez-la au

réfrigérateur pendant 1 heure.



Préchauffez le four à 180 °C et recouvrez une plaque de papier sulfurisé.



Coupez le rouleau de pâte en tranches d’1 cm d’épaisseur et rangez-les sur la plaque. Enfournez 10 min environ.



Sortez les cookies du four et mettez-les à refroidir sur une grille. Dégustez les accompagné d'un bon chocolat chaud... Huuum !!