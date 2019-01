LA RECETTE DU JOUR. Chips de légumes

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 60 - 75 min





LES INGRÉDIENTS

- 2 pommes de terre à chair ferme,

- 1 carotte orange,

- 1 carotte rouge,

- 1 carotte jaune,

- feuilles de persil plat,

- sel fin,

- huile d’olive.

RÉALISATION

Préchauffer le four à 80 °C.



Laver et sécher les feuilles de persil. Laver et sécher les légumes, les couper en fines lamelles.



Disposer une feuille de papier sulfurisé sur une grande plaque à pâtisserie. Badigeonner d’huile d’olive tous les légumes et le persil. Les espacer sur la plaque.



Enfourner 1h à 1 h 15.



Retirer les feuilles de persil au bout de 10 à 15 min.



Le séchage terminé, récupérer les chips de légumes, les saler avec du sel fin.



Les chips sont prêtes à être dégustées.