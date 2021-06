LA RECETTE DU JOUR. Cheesecake aux fruits frais d'été

Pour 6 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 60 min + 2 h de repos





LES INGRÉDIENTS





- 80 g de beurre doux,

- 30 cl de crème légère semi-épaisse,

- 10 biscottes,

- 6 crêpes dentelle,

- 1 c. à s. de poudre de pistaches,

- 1 barquette de cerises, ou framboises, vous pouvez tester avec des abricots,

- 1 barquette de mûres

- 1 barquette de fraises,

- 200 g de brousse,

- 3 œufs,

- 80 g de sucre,

- 1 c.à s. de Maïzena®



RÉALISATION





Préchauffer le four th.4/5 (150 °C).



Émietter les biscottes et les crêpes dentelle. Ajouter le beurre fondu, la poudre de pistaches et 20 g de sucre. Mélanger afin d’obtenir une préparation homogène. La répartir ensuite dans le fond d’un moule à cake, bien tasser et placer au frais.



Fouetter la brousse avec le sucre restant et la Maïzena®. Ajouter peu à peu la crème, puis les œufs préalablement battus.



Verser dans le moule à cake et enfourner une heure.



Laisser reposer 30 minutes avant de démouler. Placer le cheesecake au frais 1 h 30, découper et déposer les fruits frais sur le cheesecake puis déguster.