LA RECETTE DU JOUR. Cake à l'orange et au citron

Pour 8/10 personnes

Préparation : 40 min

Cuisson : 60 min

LES INGRÉDIENTS





- 250 g de sucre,

- 250 g de beurre,

- 150 g de farine,

- 150 g de fécule de pommes de terre,

- 4 œufs,

- 2 oranges non traitées,

- 1 citron non traité,

- 1 sachet de levure chimique,

- gelée d’abricot,

- sucre cristallisé,

- sel.





RÉALISATION





Mélangez 2 jaunes d’œufs avec 125 g de sucre jusqu’à obtenir un mélange mousseux. Avec le reste de sucre, malaxez le beurre jusqu’à ce qu’il ait la consistance d’une crème. Incorporez ce beurre à la crème obtenue avec les œufs. Ajoutez les zestes de citron et d’orange ainsi que quelques c. à c. de jus de citron et d’orange.

Mélangez la farine tamisée avec un demi-sachet de levure, la fécule et une pincée de sel et ajoutez la crème.

Montez les blancs en neige bien ferme et incorporez-les à la préparation.

Préchauffez le four à 180 °C.

Versez la préparation dans un moule beurré et fariné puis enfournez 1 h. Laissez refroidir avant de démouler.

Faites chauffer quelques c. à s. de gelée d’abricot délayée dans du jus d’orange. Badigeonner cette gelée sur les bords et le dessus du gâteau.

Saupoudrez de sucre cristallisé avant de servir.