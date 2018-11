LA RECETTE DU JOUR. Burgers savoyards

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 35 min

LES INGRÉDIENTS

- 20 gr de beurre,

- 4 diots de Savoie (saucisses traditionnelles),

- 1 verre de vin blanc,

- 2 verres d’eau,

- 12 échalotes,

- sel et poivre,

- 1 c. à s. de vinaigre balsamique,

- 1 c. à s. de miel,

- 4 pains à burger,

- 8 tranches de fromage à raclette,

- 4 feuilles de laitue.

En option : sauces au choix (ketchup, moutarde, mayonnaise, etc....).

RÉALISATION





Faites revenir les diots dans 10 gr de beurre fondu, en les retournant pour colorer toutes les faces.

Baissez le feu et déglacez avec 1 verre de vin blanc. Mouillez à hauteur avec de l’eau. Cuire à feu doux et à couvert pendant 30 min. Laisser refroidir.

Faites fondre la seconde portion de beurre dans une poêle et faites revenir les échalotes coupées en rondelles. Salez, poivrez, ajoutez le vinaigre balsamique et le miel. Laissez cuire à feu doux.

Sur les pains à burger, déposez une tranche de fromage à raclette et faites griller au four pendant 5 min à 200 °C.

Sortez les pains, disposez les diots de Savoie coupés en deux dans le sens de la longueur dessus, la compotée d’échalotes puis la laitue.

Refermez et dégustez.