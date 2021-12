LA RECETTE DU JOUR. Bûche de Noël chocolat noir et crème de coco

Pour 10 personnes

Préparation : 60 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS

Pour la bûche :

-60 g de poudre de cacao pur,

-6 œufs,

-1 ½ c. à c. d’extrait de vanille,

-150 g de miel.



Pour la mousse au chocolat :

-2 c. à s. de poudre de cacao pur,

-350 ml de crème de coco,

-2 c. à s. de sirop d’érable,

-100 g de chocolat noir 70 %.



Pour la ganache au chocolat :

-100 g de chocolat noir 70 %,

-120 ml de lait de coco,

-50 g de noix de coco grillée.

RÉALISATION

Préchauffez le four à 160 °C et recouvrez une grande plaque de papier cuisson. Fouettez les jaunes d’œufs avec l’extrait de vanille et le miel. Tamisez la poudre de cacao par-dessus ce dernier et fouettez pour bien mélanger. Montez les blancs en neige. Incorporez-les délicatement. Versez uniformément sur votre plaque et glissez-la au four pendant 20 min.



Battez la crème de coco. Faites fondre le chocolat noir au bain-marie et ajoutez-le à la crème fouettée, ainsi que le sirop d’érable. Mélangez et placez au réfrigérateur pendant 20 min.



Faites chauffer le lait de coco dans une casserole sans le faire bouillir. Ajoutez-y le chocolat noir et remuez, laissez épaissir 15 min.



Lorsque votre gâteau a complètement refroidi, retournez-le et retirez le papier cuisson.

Répartissez-y votre mousse au chocolat uniformément, et roulez délicatement le tout pour réaliser votre bûche. Recouvrez intégralement de ganache. Utilisez les dents d’une fourchette pour y créer un effet de texture. Saupoudrez de noix de coco grillée pour un effet neige. Décorez avec quelques fruits et des branches de sapin...