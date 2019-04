LA RECETTE DU JOUR. Brochettes de poisson et légumes

Pour 4 personnes

Préparation : 40 min

Cuisson : 40 min





LES INGRÉDIENTS

- 400 g de filet d’espadon,

- 200 g de tomates cerises,

- 2 poivrons jaunes,

- 1 oignon rouge.



Assaisonnement :

- 1 gousse d’ail,

- 3 c.à s. d’huile d’olive,

- persil,

- basilic,

- thym,

- sel, poivre.



Pour la sauce :

- 1 poivron rouge,

- 1 oignon,

- 1 c.à c. d’huile,

- 50 ml de bouillon de légumes,

- 150 g de crème fraîche,

- sel, poivre

RÉALISATION





Préchauffez le four à 200 °C.



Coupez l’espadon en huit. Salez, poivrez.



Lavez les légumes. Coupez le poivron en morceaux. Sur des brochettes piquez les tomates,les morceaux de poivron et d’espadon et d'oignon rouge.



Mélangez l’ail avec l’huile, les herbes, le sel et le poivre et tartinez-en les brochettes. Placez-les sur une feuille de papier cuisson sur une plaque de four. Enfournez 20 à 30 min.



Sauce:

Coupez le poivron et l’oignon. Saisissez-les dans une poêle, ajouter le bouillon de légumes, poursuivre la cuisson 10 min. Écrasez le tout à la cuillère et laissez refroidir un peu.



Mélangez avec la crème fraîche, salez, poivrez.



Servez les brochettes avec la sauce.