LA RECETTE DU JOUR. Brochettes de flétan

Pour 4 personnes.

Préparation : 20 min.

Cuisson : 10 min.

INGRÉDIENTS:

- 600 g de filets de flétan,

- 6 petits oignons nouveaux,

- 1/2 poivron rouge et vert,

- 2 cuillerées à soupe de sauce soja,

- 1 cuillerées à soupe de gingembre en poudre,

- 1 pincée de piment de Cayenne,

- 2 cuillerées à soupe d’huile de tournesol,

- sel, poivre.

RÉALISATION:

Découpez le flétan en petits carrés de 4 cm de côté et mettez-les dans un plat creux. Mélangez dans un bol la sauce soja, l’huile, le gingembre et le piment de Cayenne. Salez et poivrez. Versez cette préparation sur le flétan. Remuez délicatement pour en envelopper chaque morceau.

Laissez mariner au frais pendant au moins 1 heure.

Retirez les radicelles et les tiges de 6 petits oignons nouveaux, lavez-les, essuyez-les et coupez-les en deux.

Retirez les côtes et les graines du poivron, découpez la pulpe en petits carrés de 3 cm de côté. Allumez le four à environ 250 °C.

Enfilez sur des brochettes, en alternant morceaux de poisson et de poivrons et demi-oignons. 8. Posez les brochettes sur un plat à four, enfournez-les et comptez 10 min de cuisson en les retournant au bout de 5 min.

Servez-les dès la sortie du four.