LA RECETTE DU JOUR. Bricks à la patate douce

Pour 6 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min





LES INGRÉDIENTS





- 2 patates douces de forme allongée,

- 3 feuilles de brick,

- 400 g de sucre en poudre,

- 50 g de beurre ramolli,

- 6 graines de cardamome,

- 1 cuillerée à café de quatre épices,

- 6 baies roses,

- 1 gousse de vanille.

RÉALISATION

Allumez le four à 180 °C.



Épluchez et coupez les patates douces en très fines lamelles. Versez le sucre dans une casserole, mouillez avec 40 cl d’eau, ajoutez les épices dont la vanille coupée en deux dans le sens de la longueur.



Portez sur le feu et laissez bouillir 5 min.



Ajoutez alors les lamelles de patate douce et laissez-les cuire 5 min environ. Retirez-les à l’écumoire et réservez le sirop.



Beurrez au pinceau une feuille de brick, posez par-dessus la deuxième feuille, beurrez-la puis posez la troisième et beurrez-la.



Appuyez pour qu’elles adhèrent bien entre elles.



Découpez ce fond au ciseau, en 6 parts égales. Étalez les lamelles de patate douce sur chacune d’elles. Enduisez-les d’un peu de sirop et enfournez de 7 à 10 min