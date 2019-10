LA RECETTE DU JOUR. Bolognaise de la Méditerranée orientale

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS





- 325 g de pâtes,

- 1,5 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge,

- 350 g d’un mélange de bœuf, porc et veau hachés,

- 1 oignon, finement haché,

- 60 g de purée de tomate,

- 1/2 c. à s. de paprika doux,

- 1 c. à s. de menthe,

- 1 pincée de piment doux moulu,

- 200 ml de bouillon de poulet,

- 1/4 de concombre haché,

- 3 tomates allongées concassées,

- 1 yaourt grec entier,

- 2 c. à s. d’eau,

- 1 c. à s. de menthe,

- 2 c. à s. d’ail semoule,

- sel de mer, poivre noir du moulin.





RÉALISATION





Faites cuire les pâtes selon les instructions figurant sur l’emballage, rincez-les sous l’eau froide, puis égouttez-les soigneusement et réservez.

Faites chauffer l’huile dans une grande poêle à feu moyen. Ajoutez la viande, l’oignon, la purée de tomate, le paprika, la menthe et le piment. Faites

dorer la viande en remuant de temps en temps. Ajoutez le bouillon et faites épaissir la sauce à feu doux, environ 10 min, en remuant de temps à autre. Retirez du feu et réservez.

Dans un bol, mélangez le concombre, les tomates et la menthe, assaisonnez selon le goût, puis réservez.

Dans un autre bol, fouettez le yaourt, avec l’eau et l’ail, assaisonnez selon le goût.

Versez la bolognaise sur les pâtes. Garnissez de sauce au yaourt et du mélange au concombre.