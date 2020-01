LA RECETTE DU JOUR. Beignets de chou-fleur au four

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 30 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 chou-fleur,

- huile d’olive,

- 100 g de farine,

- 50 g de fécule,

- 1 œuf,

- 1 cuillerée à soupe de persil ciselé,

- 15 cl d’eau,

- 100 g de fromage râpé.

RÉALISATION





Préchauffez votre four à 190 °C. 2. Lavez le chou-fleur, coupez-le en petits bouquets, et faites-les cuire 15 minutes dans un grand volume d’eau bouillante salée.



Pendant ce temps mélangez dans un saladier la farine, la fécule, le fromage râpé, le persil, l’huile, l’œuf et l’eau.



Trempez les bouquets de chou-fleur dans la pâte obtenue et posez-les sur une plaque allant au four préalablement recouverte de papier sulfurisé, en prenant soin de les espacer.



Enfournez pour 15 à 20 minutes