LA RECETTE DU JOUR. Beignets d'aubergines et leur crème tomate épicée

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS



- 20 cl de crème légère semi-épaisse,

- 5 tranches de chorizo,

- 2 c. à s. de concentré de tomate,

- ½ poivron rouge coupé en dés,

- 1 gousse d’ail émincée,

- 1 c. à s. d’huile de tournesol,

- 2 œufs,

- 120 g de farine,

- ½ sachet de levure chimique,

- 10 cl d’eau gazeuse,

- 3 aubergines,

- 2 tomates coupées en cubes,

- 1 l d’huile de friture,

- 3 c. à s. d’huile d’olive,

- 1 oignon émincé,

- cumin,

- sel et poivre,

RÉALISATION





Chauffez la crème à feu doux. Ôtez du feu et faites infuser les tranches de chorizo. Couvrez et réservez.



Dans une poêle, faites rissoler l’ail et le poivron avec l’huile de tournesol.



Filtrez la crème et mixez avec les dés de poivron et le concentré de tomates. Réservez.



Fouettez les œufs et ajoutez la farine, la levure et l’eau gazeuse. Salez, poivrez et mélangez. Réservez.



Faites chauffer l’huile de friture.



Coupez des tranches d’aubergine d’1 cm d’épaisseur et recoupez-les en. Faites-les rissoler dans l’huile d’olive, salez et poivrez.

Ajoutez les aubergines, les dés de tomates et l’oignon dans la pâte à beignets.

Mélangez bien. Prélevez une c. à s., plongez-la dans l’huile.



Retirez le beignet et placez-le sur un papier absorbant.

Répétez l’opération, sans faire cuire plus de 3 beignets à la fois.



Saupoudrez les beignets d’un peu de cumin et servez avec la crème de tomates épicées.