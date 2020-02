LA RECETTE DU JOUR. Beignets aux pommes

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

LES INGRÉDIENTS





- 115 g de farine,

- 1 pincée de sel,

- 2 œufs,

- 1 c. à s. d’huile de tournesol,

- 150 ml de lait,

- 450 g de pommes,

- le jus d’un citron,

- sucre en poudre,

- 115 g de beurre.





RÉALISATION





Tamisez la farine et le sel dans un bol, ménagez un puits au centre et incorporez progressivement les œufs et l’huile. Ajoutez petit à petit le lait, fouettez jusqu’à obtention d’une pâte lisse et couvrez de film alimentaire. Laissez reposer 30 min.

Pelez, évidez les pommes et coupez-les en rondelles de 5 mm d’épaisseur. Étalez-les sur une assiette, arrosez de jus de citron et saupoudrez de sucre.

Faites fondre le beurre à feu moyen dans une grande poêle à fond épais, plongez une à une les rondelles de pomme dans la pâte et déposez-les dans la poêle.

Faites cuire 2 à 3 min de chaque côté, transférez sur un plat de service et saupoudrez de sucre.