LA RECETTE DU JOUR. Bagels au jambon cru

Pour 4 personnes

Préparation : 30 min

Cuisson : 5 min

LES INGRÉDIENTS

Pesto maison :

- 1 bouquet de basilic,

- 1 gousse d’ail,

- 50 g de pignons,

- 100 g de parmesan,

- 2 c.à s. d’huile d’olive.



-4 bagels,

- parmesan,

- 4 tranches de jambon cru,

- 60 g de feuilles de betterave ou de roquette,

- 1 petite courgette,

- tomates séchées.





RÉALISATION





Pesto maison:mixez les feuilles de basilic, l’ail et les pignons. Ajoutez le parmesan et détendez avec l’huile d’olive.



Coupez les bagels en deux. Toastez chaque face ou passez-les au four 5 min à th. 6 (180 °C).



Coupez chaque tranche de jambon cru en deux.



Tartinez chaque face du bagel de pesto « maison ». Ajoutez quelques lamelles de parmesan, ½ tranche de jambon cru, les feuilles de betterave ou de roquette. Terminez par quelques tomates séchées, la ½ tranche de jambon restante et quelques spaghettis de courgettes relevés de sauce soja.



Refermez et servez aussitôt.