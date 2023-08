Recette italienne bon marché, voici la salade Pantesca... façon Luana Belmondo

Luana Belmondo, l’épouse de Paul, est une cuisinière de talent bien occupée.

En plus de signer la carte de Gioia, le restaurant de Jean Roch à Saint-Tropez, et de diriger sa propre ligne de produits italiens, elle sortira en octobre un quatrième livre.

Intitulé Ma cuisine simple et bon marché, il regorge de recettes et de trucs et astuces pour bien manger sans se ruiner. L’idée de ce livre lui est venue en faisant ses courses, explique-t-elle dans la préface.

"J’ai eu l’impression qu’il était temps d’éliminer le surplus, qu’on avait envie de manger plus sainement, en faisant des économies. Dans ce livre, on retrouve donc des ingrédients simples, basiques, que nous avons tous sous la main, ainsi que des recettes qui nous demandent peu de temps. Je m’inspire de la cuisine de tous les jours généreuse et sans prétention, que ma mère a toujours faite."

À l’image de cette salade Pantesca, composée de légumes d’été et de pommes de terre, avec quelques câpres et un peu d’origan qui conduisent tout droit de l’autre côté des Alpes.