Voici la recette de la marinade mexicaine de Casa Fuego à Menton

Un poulet savoureux et croustillant, délicatement parfumé par cette marinade mexicaine. Photo DR.

Un autre établissement spécialisé dans la cuisine au feu de bois, à laquelle la même exigence de qualité est appliquée que dans les autres établissements du chef. Une cantine de spécialités argentines, le pays d’origine de Mauro Colagreco, où l’on cuit la viande sur les braises de l’"asado", que maîtrise parfaitement le chef Matteo Cetti.

"L’important, c’est de faire comme on aime"

Pour cette marinade, c’est Axel Flores Osorio, originaire du Oaxaca, une province du sud du Mexique, et formé à Mexico, qui enfile son tablier. Il nous montre comment préparer cette recette aux saveurs étonnantes, basée sur le piment, l’origan, et le roucou. Cette graine d’Amérique du Sud, que l’on trouve dans les épiceries spécialisées, vous la connaissez déjà, car c’est elle qui donne sa belle couleur orange à la mimolette. Si l’un ou l’autre de ces ingrédients vous effraie, Axel se veut rassurant: "On peut tout à fait varier les proportions. L’important, c’est de faire comme on aime."

80 bis, boulevard de Garavan, à Menton. Ouvert tous les jours sauf le mercredi. Tél. 04.93.17.13.15.

Recette

Cette marinade repose essentiellement sur du gras et des ingrédients secs. Elle peut donc, après cuisson, être conservée dans un bocal stérilisé, ou congelée, de préférence sous vide.

Ces quantités permettent de faire mariner quatre poulets.

INGRÉDIENTS

- 2 oignons

- 5 gousses d’ail

- 5cm de gingembre

- 10 clous de girofle

- 10 piments frais

- 3 baies de genièvre

- 1 pincée de cannelle

- 1 petit bouquet d’origan séché (environ 25g)

- 1 brin de thym frais

- 3 feuilles de laurier

- 15g de piments séchés

- 15g de roucou sec

- 1 cuillère à soupe de moutarde

- 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique blanc

- 1 cuillère à soupe de sauce de poisson

- Six cuillères à café de saindoux

RÉALISATION

Mettre trois cuillères à café de saindoux à fondre. Ajoutez les oignons, puis l’ail et le gingembre émincés. Bien remuer en permanence. Ajouter les aromates et les épices les uns après les autres: origan, laurier, poivre, genièvre, thym, cannelle, girofle et roucou. Laisser cuire une dizaine de minutes.

Mixer la préparation et ajouter la moutarde, la sauce poisson et le vinaigre. Remixer.

Passer au chinois.

Refaire fondre du saindoux, et remettre au feu pendant une petite demi-heure à une heure. Plus on cuit, plus les parfums se mélangent.

Ouvrir le poulet en crapaudine, en coupant de part et d’autre de la colonne vertébrale. Enduire le poulet sur toutes les faces, et laisser mariner pendant deux jours au frais.

Le jour de la cuisson, allumez le barbecue à 170°C environ. "Déposer le poulet sur la grille, la peau vers le haut. Faire cuire 25 minutes. Retirer le poulet du feu, le retourner sur un plat, et laisser reposer 15 minutes. De cette façon, le jus va s’équilibrer dans la chair", conseille le chef Matteo Cetti.

Remettre ensuite le poulet sur la grille, pour terminer la cuisson, côté peau vers la braise. Laisser dorer une quinzaine de minutes.