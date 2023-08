Plats à partir de légumes du potager, cadre superbe... la Guinguette de Montrieux souffle un vent de fraîcheur

Lasagnes du jardin et chakchouka. Photo F.S..

Un restaurant singulier, partie intégrante d’un éco-lieu, construit sur les vestiges d’une ancienne ferme qui comprend un hôtel. Tout a été racheté l’année dernière par onze familles issues de l’économie sociale et solidaire.

Une philosophie du partage qui se retrouve dans le fonctionnement de ce restaurant estival. "Nous faisons de la sociocratie. Le pouvoir décisionnel est délégué à des équipes qui s’organisent en cercles. Ces groupes de personnes s’occupent d’une activité: hôtellerie, restauration, etc. Dans celui de la restauration, chaque membre est équivalent aux autres, il n’y a pas de hiérarchie sur le principe décisionnel", explique Jacques Dehoucq, qui coordonne la partie cuisine.

Potager scientifique

Ainsi, chaque membre de l’équipe, des cuisiniers aux serveurs, décide et propose ses idées. "Nous sommes organisés autour de la valeur apprentissage. Peu importe son niveau de carrière. Tout le monde peut apprendre de tout le monde. Cuisiniers, serveurs, coordinateur, maraîcher".

La guinguette de Montrieux n’est pas qu’une simple lubie utopique. Elle joint les actes à la parole, notamment avec son potager sur lequel elle s’appuie en grande partie pour élaborer ses menus.

En effet, le potager fait partie d’un projet de recherche et développement scientifique suivi par l’Institut national de la recherche agronomique et Jean-Michel Roy, un historien de l’agriculture. "Il réinvestit des méthodes, outils et variétés à partir de systèmes agricoles issus du XIXe siècle."

Cuisine instinctive

Pommes de terre, aulx, courges et maintenant vignes et arbres fruitiers... Autant de plantations qui vont composer la majeure partie des assiettes de la Guinguette et donner le ton des menus au fil des saisons.

Côté cuisine, celle-ci est à la fois simple et goûtue, principalement tournée vers la Méditerranée. Le menu est composé de deux entrées, deux plats et deux desserts régulièrement renouvelés. Lors de notre passage, une courgette du jardin coupé en deux et grillée ou une frittata de pourpier étaient proposées. Suivies au choix d’une Chakchouka ou de lasagnes du jardin. En dessert, une crème citron et verveine, des figues rôties. Autre point fort, il n’y a pas d’eau plate en bouteille car La Guinguette profite d’une eau de source (testée) et qui se révèle excellente.

Au restaurant, s’ajoute une buvette où il est possible de déguster des assiettes de fromages ou de charcuterie… avec du saucisson de Belgentier s’il vous plaît!

Et les projets ne s’arrêtent pas là: un autre restaurant ainsi qu’une brasserie sont en réflexion pour cet hiver.

La Guinguette de Montrieux le Hameau, à Méounes-lès-Montrieux. Ouvert le jeudi de 19h à 22h; vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h; Dimanche de 12h à 14h. Entrée à 5 euros, plats à 13 euros, dessert à 7 euros. Rens. 04.65.84.52.32. www.montrieux.org/guinguette