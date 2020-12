La Blogueuse et critique culinaire cannoise Victoire Loup vient de faire paraître deux livres de cuisine avec de grands chefs

"J’ai toujours aimé manger. J’aime bien parler de cuisine et pas de gastronomie, parce que manger est un besoin humain, nécessaire, par opposition au luxe qui est sous-entendu dans la gastronomie. La cuisine, c’est un langage universel, terre à terre, généreux. J’adore tout ce qui a trait à la nourriture et, surtout, aux histoires humaines derrière."

A trente ans tout rond, Victoire Loup (Louapre de son vrai nom), a fait de sa passion son métier. Pas aux fourneaux, plutôt au stylo.

Blogueuse et critique culinaire suivie par plus de 30 000 personnes sur son compte Instagram, celle qui est née à Cannes et a grandi dans une famille de parfumeurs entre Cannes, Mougins, Marseille et Paris, s’est spécialisée dans le consulting culinaire.

Le quoi? Le consulting culinaire.

Avec sa société, In The Loup, qu’elle a créée en 2015 entre Los Angeles et Paris, la jeune femme conseille des chefs qui s’installent aux États-Unis ou des professionnels qui y développent des produits.

Avec le chef Ludo Lefebvre, avec les marques Airbnb ou Pommery, elle joue les guides sous le soleil de la Californie. Elle a même assuré le rôle de juré dans des émissions télé culinaires de l’autre côté de l’Atlantique.

Hyperactive? Sans doute.

Ne pas mollir!

Pendant le confinement du mois de mars, qui perturbe sérieusement le secteur, et qu’elle a passé dans le Var chez ses beaux-parents du côté de Bormes-les-Mimosas, la jeune femme s’est aussi lancée dans la rédaction de beaux livres saveurs, histoire de ne pas mollir. Un livre sur les recettes de grands chefs chez eux, A la maison, un autre sur des recettes anti-gueule de bois, Cuites (lire ci-dessous), qui ont reçu un bel accueil.

"Avec Cuites, on a été sold out en deux semaines et on en a fait imprimer de nouveau, on est très contents", glisse-t-elle.

"Ce sont les éditeurs, Human Humans, qui m’ont contactée pour Cuites d’abord, à la maison est venu ensuite et s’est fait assez vite. Human Humans sont des amis que j’ai rencontrés il y a une dizaine d’années", raconte celle qui est en train de se transformer en business woman a qui tout réussit.

Parce que décidément, Victoire Loup fait tout ça avec une simplicité et un enthousiasme désarmant.

"En fait, j’ai étudié les sciences politiques. Pour mes études, je suis partie à Londres, en Australie, en Allemagne, j’adore vivre à l’étranger et découvrir les cuisines locales… étudiante, je préférais courir les petits restos que réviser…", s’amuse-t-elle.

Elle fait d’abord des stages dans le milieu de la parfumerie, où travaille sa famille et où elle s’imagine travailler plus tard. "Les odeurs, les huiles essentielles, tout ça a, je pense, aiguisé ma curiosité. Il y a un vrai lien entre le parfum et les saveurs…", dit-elle.

Pour son dernier stage, elle change de secteur et atterri au Fooding à Paris, le guide culinaire branché qui présente les établissements "qui font le goût de l’époque". "J’ai adoré!" Tellement, qu’elle en devient même un temps la directrice communication et continue, depuis, d’y chroniquer des établissements.

Socca du Vieux Nice et fruits du marché Forville

C’est décidé, Victoire préférera donc le palais au nez. Et se fera vite un nom dans le domaine de la critique culinaire. Toujours en quête de nouvelles adresses et de nouvelles saveurs.

"Mes parents ne cuisinaient pas énormément mais ils voyageaient beaucoup et m’ont toujours habituée à goûter plein de choses différentes et toutes les cuisines locales. Je préfère toujours les cuisines régionales d’ailleurs, aux plats uniformisés."

Et la cuisine du sud, est-ce qu’elle y reste attachée? "Ah oui, je cherche de la farine de pois chiche quand je suis à Los Angeles pour faire de la socca… Je garde en mémoire celle du vieux Nice, ou les fruits et légumes du marché Forville à Cannes, les petits farcis ou la tourte de blettes!"

Pour l’instant, Victoire Loup est à Paris, en attendant que la situation s’améliore. Et ? "J’ai eu il y a quelques jours une idée pour un troisième livre, mais je ne pas encore en parler!"