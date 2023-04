"Je voulais une personnalité forte": Jean-Roch confie sa carte tropézienne de la Gioia à Luana Belmondo

Son nom et sa silhouette parleront forcément aux amateurs de gastronomie, d’autant plus si elle est estampillée "italienne".

Animatrice TV, entrepreneure et auteure de quelques bons guides de recettes gourmandes, Luana Belmondo cochait toutes les cases lorsqu’il a fallu penser à trouver une figure pour prendre les rênes culinaires de Gioia, la table tropézino-italienne du petit prince de la nuit, Jean-Roch, où se bousculent les people l’été avant d’aller tournoyer au VIP Room.

"Je voulais une personnalité forte pour signer la carte. Luana Belmondo va tout revoir, je lui laisse carte blanche pour imprimer sa griffe en tant que cheffe consultante", explique Jean-Roch qui recevait le week-end dernier à Saint-Tropez la jeune quinqua romaine pour préparer la saison qui sera lancée en sa présence le 7 avril.

Une vie entre gastronomie et comédie

Celle qui a débuté sa carrière télévisée sur le groupe Cuisine TV avec son émission Bienvenue chez Luana où elle mettait déjà à l’honneur la gastronomie italienne fut une figure de l’émission C à vous sur France 5 pendant cinq ans, puis au jury de l’émission Mon gâteau est le meilleur de France sur M6 avant d’avoir sa propre émission Luana cuisine sur une chaîne dédiée depuis disparue des écrans.

Son nom de famille ne peut bien évidemment occulter qu’elle est l’épouse depuis 1990 de Paul Belmondo et à ce titre maman des trois petits-fils de feu Jean-Paul Belmondo, dont Victor qui s’illustrera bientôt sous les traits de Roger Vadim dans la mini-série Bardot, à venir sur France 2 au printemps.

Luana va revoir l’intégralité de la carte tout en conservant des "classiques". Photo L.A..

"Le monde du clubbing et le mien peuvent cohabiter"

L’enthousiasme de ce challenge tropézien s’entend dans la voix de celle qui vint longtemps en vacances dans la presqu’île en famille au côté du patriarche "Bébel".

Quelles saveurs allez-vous donner à cette arrivée tropézienne?

Gioia est forcément associée au VIP Room, mais je pense que le monde clubbing de Jean-Roch et le mien peuvent cohabiter. J’espère ainsi apporter ma touche avec une cuisine "familiale" qui soit aussi un peu plus "Mademoiselle", "Signorina" en italien (rire)! L’idée du partage entre générations me tient très à cœur.

Quels seront vos plats signature?

J’ai gardé des classiques pour ne pas désorienter les fidèles. J’utilise beaucoup le poisson. Par exemple, moi qui suis Romaine je revisite une des spécialités locales, la carbonara, avec du thon frais et un peu de citron vert. Il y aura aussi "La vraie salade de la mer", à base de calamars frais et des fantastiques tomates du Sud, plat que l’on déguste au bord de l’eau en Italie.



Je remets aussi en avant de plusieurs façons - cru, cuit, frit - l’artichaut du Sud qui est magnifique, les petites courgettes vertes, etc. Bref les produits du marché de Provence qui seront travaillés par le chef exécutif Marco et sa brigade italienne.

Avec quelle fréquence serez-vous à Saint-Tropez?

Au moins une fois par mois sur un week-end. Je suis très complice avec l’équipe et Jean-Roch est un ami de trente ans. Du temps où il avait sa boîte sur les Champs-Élysées.

Saint-Tropez c’est aussi la famille?

Oui, autrefois avec mon beau-père nous venions chaque été y passer un mois. Cela a duré au moins six-sept ans. Les enfants (lire par ailleurs) étaient petits, nous partions en bateau et nous louions dans les Parcs. Ensuite les enfants ont grandi et Jean-Paul était plus du côté de Cannes.

Quoi d’autre au "menu" actuellement?

Je m’occupe de ma propre marque de produits bio, sauce tomate, pesto, pâtes, huile d’olive, etc., estampillés "Luana Belmondo" dont c’est le gros lancement en ce moment. J’ai d’autres collaborations en cours (Les Commis, Volfoni, Ndlr) et il y a mon nouveau livre de cuisine italienne qui sort en octobre au Cherche-Midi.

Rien pour la télé?

Si avec Canal+. Un projet de « voyage culinaire » aux allures de documentaire dans des lieux emblématiques de mon parcours professionnel et personnel. Ce sera le partage d’une passion et une histoire de transmission avec mon fils chef, Alessandro. Mais rien n’est encore signé!