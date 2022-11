"J’ai choisi d’être un artisan haut débit, mais haute couture" : les confidences d'Alain Ducasse, chef étoilé du Louis XV à Monaco

Faire une interview de Ducasse, c’est lui qui cuisine! Partant d’emblée sur plusieurs thématiques obligeant à revoir l’assaisonnement du menu de questions imaginé.

Le chef triplement étoilé du Louis XV, à la tête d’un empire international de la gastronomie, est comme la cuisine qu’il défend: sans superflu, allant direct au cœur des saveurs.

Arrivé de Thaïlande dans la nuit de vendredi à samedi où il est allé célébrer le troisième anniversaire de "Blue", son restaurant à Bangkok, Alain Ducasse est venu clôturer le Festival des étoilés de Monte-Carlo, avec ses confrères chefs qui font vivre la haute gastronomie au sein de la Société des Bains de Mer.

L’occasion de livrer son ressenti sur la scène culinaire monégasque et sur sa vision du métier aujourd’hui. Interview.

En 2022, c’est un record de nouvelles tables qui ont ouvert en Principauté...

C’est très bien! Cela montre que nous ne sommes pas en retard, nous sommes même plutôt en avance. Nous suivons l’évolution permanente de la chose culinaire, ce n’est pas nouveau en Principauté. Aujourd’hui, tout le monde a préempté la nourriture comme une destination touristique. Elle fait partie des choses à découvrir en se rendant dans une ville. On se dit "on va manger où?" pour partager, échanger, passer un bon moment. C’est un nouveau code social. Pendant le temps du repas, tout le monde est toujours d’accord. C’est un espace que seule la table permet. Et dans cette évolution, c’est important de continuer en Principauté d’accueillir des personnes d’autres horizons.

Ce que vous faites dans les cuisines du "Louis XV" où des générations de cuisiniers du monde entier ont fait leurs armes?

En effet, par exemple Massimo Bottura (3 étoiles à Modène) était là il y a trente ans. C’est aujourd’hui une star. Clare Smyth était commis au restaurant il y a quinze ans, elle a maintenant trois étoiles à Londres. À Monaco, nous avons toujours ouvert les portes. Il faut continuer à le faire, accepter les jeunes hommes et femmes qui viennent du monde entier pour apprendre la chose culinaire ici, pour être à leur tour les porte-parole d’un certain art de vivre, à la française, voire à la monégasque puisqu’on est au bord de la Méditerranée. La cuisine d’ici n’est pas tout à fait la même que celle de Paris, mais elle reste de la haute gastronomie.

"Pour valoriser un menu végétal, il faut travailler plus que pour la hiérarchie traditionnelle d’un menu"

Votre approche du produit local, ce mouvement de Naturalité que vous incarnez, a fait école par ce biais?

C’est un mouvement que nous avons engagé avec mes équipes sans penser qu’il ferait école. En 2014, quand nous avons choisi de faire de la haute gastronomie avec des légumes, des céréales et des poissons de pêche durable, cela n’a pas été facile. Maintenant c’est acquis, une génération se construit partout dans le monde. J’ai récemment proposé un dîner vegan à Monaco d’un niveau de sapidité équivalent à un repas de très haute gastronomie traditionnelle. Avec les techniques que nous avons pour faire un menu vegan d’un niveau excellence, inimaginable il y a cinq ou dix ans. Car pour valoriser un menu végétal, il faut travailler plus que pour la hiérarchie traditionnelle d’un menu.

Dans la gastronomie aujourd’hui, le concept définit plus souvent un restaurant que sa cuisine…

Je déteste le mot concept! Dans un lieu de restauration, chacun raconte son histoire. Le concept je trouve ça réducteur. La haute gastronomie, comme la haute couture, participe à tirer vers le haut l’ensemble de l’industrie de la restauration. La haute gastronomie, c’est l’attention portée à chaque détail qui participe à faire d’un déjeuner ou d’un dîner un délicieux souvenir. C’est une histoire d’harmonie entre le contenant et le contenu.

"La cuisine d’aujourd’hui est nécessairement en harmonie avec le consommateur"

Où le produit que l’on mange doit être la star?

Je suis très attaché à ce que j’ai là où je suis. Et ne pas importer des produits qui font des milliers de kilomètres, alors qu’en cherchant un peu, on peut trouver sur place des produits qui vont satisfaire le palais du consommateur. Dans chaque établissement dans le monde, 85% de nos clients sont des locaux. Si on a la volonté de nourrir mieux ses consommateurs avec des produits locaux parfaitement sourcés, on a mieux fait notre travail dans l’idée de préserver la planète et la santé des individus. En utilisant moins de gras, moins de sel, moins de sucre. La cuisine d’aujourd’hui est nécessairement en harmonie avec le consommateur d’aujourd’hui et chaque cuisinier doit avoir une vision humaniste de son métier.

Constatez-vous, comme beaucoup après la pandémie, une érosion de l’engouement pour les métiers de la restauration?

Pas davantage que dans d’autres métiers. Le plombier ou le menuisier a autant de difficultés que nous. Il y a une prise de conscience de vivre différemment, de trouver du sens à sa vie. Nous sommes sur trois continents, dans une dizaine de villes. Nous n’avons pas davantage de soucis à Monaco qu’au Japon ou aux États-Unis. Il faut que le travail soit séduisant si on veut continuer de voir les collaborateurs venir dans notre industrie.

"Les changements de carrière sont plus faciles aujourd’hui"

Vous avez souvent forcé le destin dans votre carrière. Que dites-vous à des jeunes qui viennent taper à votre porte?

"Viens montrer ce que tu sais faire". Toutes les semaines, nous avons de nouvelles recrues. Les changements de carrière sont plus faciles aujourd’hui, des gens qui ont les yeux qui brillent pour venir nous rejoindre, il y en a. Il faut leur faire une place. La moitié ne va pas y rester, mais ce n’est pas grave. L’avenir, c’est d’aller chercher des gens qui ne viennent pas de notre industrie.

Et les former dans vos écoles à Meudon ou à Yssingeaux?

Nous avons près de 600 élèves, plus de 80 nationalités, une cinquantaine de reconversions parmi eux dans ces écoles, qui sont les plus belles au monde en ce moment. La portée économique de ce que nous faisons en termes d’enseignement est énorme. Elle finira par porter ses fruits avec de futurs professionnels qui, à travers le monde, vont être inspirés par l’art de vivre que nous véhiculons.

Chocolat, café, glaces, biscuits. Vos manufactures de produits artisanaux vont fêter leur première décennie. C’est un domaine que vous aimez exploiter…

C’est passionnant! Depuis 2013, nous sommes torréfacteurs de fèves de cacao dans Paris pour faire du chocolat au meilleur niveau. Moins de dix chocolatiers en France fabriquent artisanalement. Le chocolat est principalement industriel et nous avons ce succès car nous sommes différents.

"Je ne fais pas de cravates!"

Une manière de démocratiser aussi vos produits, pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir un repas étoilé?

C’est certain. Comme tout ce que je fais. Je fais la cuisine, je l’enseigne, je fais des produits qui se consomment, j’édite des livres de cuisines. Je ne fais pas de cravates!

Des produits Alain Ducasse dans des supermarchés un jour, y pensez-vous?

Jamais! J’ai choisi d’être un artisan haut débit, mais haute couture. Sinon je serais déjà un industriel.

Votre nom est devenu une marque de luxe, ça vous plaît?

C’est important pour que mon entreprise soit pérenne pour mes salariés, il faut que la marque survive à l’individu.

"Le prince Rainier m’a toujours soutenu"

Dans notre société en crise, bien manger coûte cher…

Ce n’est pas vrai! Si on mange des légumes et des céréales, cela coûte cher en main-d’œuvre mais pas en produit. Il faut choisir de manger moins de protéines animales. Je dirais par repas 20% de protéine et 80% de végétal, de légumes et céréales, en bannissant le sucre qui est partout. Il faut changer cette façon de penser qu’il faut de la protéine animale en quantité. Ce n’est pas vrai. Il faut faire moins mais mieux.

En 2023, la Principauté célébrera le centenaire de la naissance du prince Rainier III. C’est lui qui vous a ouvert les portes de Monaco ?

Complètement! Je lui avais écrit un document de 17 pages pour expliquer mon projet. Il m’a engagé, j’avais 30 ans. Il m’a fait faire le tour de la SBM et en me disant de choisir l’endroit qui me plairait. J’ai choisi le "Louis XV". On se voyait ensuite une à deux fois par an pour faire le point. Quand j’ai perdu la troisième étoile, il m’a gardé sa confiance. Certains ont pu penser "enfin on va pouvoir se débarrasser de Ducasse", mais le prince Rainier m’a toujours soutenu.