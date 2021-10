Italiens et Français, nos lecteurs ont tranché: voici le classement ultime des 10 meilleures pizzerias de Nice

Que nenni, l'amour des pâtes "plus ou moins fines", des tomates fraîches, de la mozzarella et de ces garnitures si iconiques qui composent plat le plus consommé au monde, a transcendé la frontière, devenue séparation culturelle invisible et inconséquente, tant les 1.000 lecteurs, Italiens, Français et autres, ont su s'allier pour élire un top 10 définitif des meilleures pizzerie de Nice. Suivez donc le guide, c'est le vôtre.

Nous nous attendions à recevoir un bon paquet de réponses toutes plus passionnées les unes que les autres, nous avons été servis. En intitulant, la semaine dernière, notre questionnaire web "Italiens de la Côte d'Azur, quelle est, selon vous, la meilleure pizzeria de Nice?", allions-nous, en plus, déclencher une guerre entre puristes de chaque côté de la frontière? Les Français allaient-ils bouder notre sondage?

En 2018, Ivan et Monica avaient même déjà reçu le titre de "meilleure pizza napolitaine de France" après une enquête très exhaustive du magazine parisien L'Express. Ne pas se fier à la forme en cœur, un brin kitsch, de certaines pizze: farine bio Unica 68, croûte aux "trottoirs" soufflés, ingrédients à tomber par terre... le couple d'amoureux, parfois victime de son succès, continue d'offrir, selon leurs propres mots, "une pizza légère, digeste et de haute qualité, en utilisant des produits exclusifs".

"Exceptionnel! Les meilleurs de la pizza napolitaine, un pur bonheur! Des produits frais et de qualité, une pâte délicate, légère et unique en son genre... et un service accueillant et chaleureux, qui vous fait sentir comme en Italie. Bref, impossible de trouver mieux ailleurs! N'en jetez plus: un quart des 1.000 lecteurs ayant répondu à notre appel ne tarissent pas d'éloges au sujet de la pizzeria Les Amoureux, au port de Nice, devenue une véritable institution en un peu plus de dix ans.

Décidément, entre Les Amoureux en position 1 et That's Amore en top 2, il y a énormément d'amour autour des établissements qui se disputent le titre de meilleure pizzeria de Nice dans le cœur de nos lecteurs. "When the moon hits your eye, like a big pizza pie, that's amore..." ("Quand la lune vous saute aux yeux, comme une grosse part de pizza, c'est l'amour').

That's Amore, c'est avant tout le titre d'une drôle de chanson de Dean Martin. Mais à Nice, avenue de Pessicart, That's Amore, c'est cet établissement qui sert de magnifiques pizzas cuites au four à bois, à la fraîcheur imbattable et aux saveurs incroyables. "La pizza est délicieuse, les produits sont de grande qualité et le personnel est amical et compétent", promet Sabrina, une vraie Napolitaine qui vit à Nice. En deux mots, "Qualità e accoglienza" ("Qualité et accueil"), selon Alice, elle aussi Italienne.

"La légèreté de la pâte" a conquis Sara, également transalpine. Enfin, Franco et Fernando mettent tout le monde d'accord en évoquant carrément une "œuvre d'art", voire "la meilleure pizza de France!" Beaucoup de nos amis originaires de la péninsule ont en effet porté leur choix sur cette pizzeria, qu'ils jugent véritablement authentiques. Rejoints par des Français tout aussi dithyrambiques: "Une pizza comme en Italie, une vraie base de tomate, un fromage de qualité... et le pizzaiolo finit par la feuille de basilic", décrit Naila. On a testé: une tuerie!

>> That's Amore, 6 avenue de Pessicart, Nice. Margherita: 8,50 €. Pizzas: de 7,50 à 14€. Fermé les mardis.

3. L'Atelier de Julien