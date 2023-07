Envie de cuisiner comme un chef? Le doublement étoilé Bruno Oger nous confie sa recette de rouget de roche grillé

Le plat de rouget de Bruno Oger. (Photo Franz Chavaroche)

Depuis treize ans, le chef originaire du Morbihan régale ses clients de ses créations entre Méditerranée et Bretagne. Nous l’avons rencontré au sein de sa Bastide, au Cannet. Là, se nichent La Villa Archange et Le Bistrot des Anges, deux restaurants reconnus par le guide rouge: le premier compte deux étoiles, et le second, un Bib gourmand. S’il est originaire du grand ouest, la cuisine du chef sent pourtant le sud à plein nez: aromates, poissons, soleil et chant des cigales sont de mise, le tout orchestré au millimètre près. Et pour cause: après avoir fait ses armes dans les plus grandes maisons françaises, et particulièrement chez Georges Blanc, le chef a œuvré au Mandarin Oriental de Bangkok, mais aussi au Majestic à Cannes. C’est au terme de ce parcours semé d’étoilés qu’il a décidé de poser ses bagages au Cannet.

Cuisine lisible

Il y offre une carte qui allie excellence et simplicité, en usant des produits de la pêche bretonne et des végétaux du Sud. Une cuisine lisible, avec des goûts simples mais prononcés. Tout est étudié, du cadre à la table en passant par, bien évidemment, l’assiette. Il nous a donné sa recette du Rouget de roche, quintessence de l’été méditerranéen.

> La Bastide des Anges, rue de l’Ouest au Cannet.

La Villa Archange: menu déjeuner découverte entre 105 et 165 euros. Menu table des Anges entre 230 et 375 euros, menu en 9 services entre 350 et 570 euros.

Le bistrot des anges: formules entre 39 et 65 euros par pers. Rens. 04.92.18.18.28. Et www.bruno-oger.com