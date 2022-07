En Principauté, le chef étoilé Sergi Arola met sa patte au restaurant l'Intempo

Au bord de la Méditerranée, l’Intempo connaît un renouveau culinaire. Depuis avril, à la dénomination du restaurant du Meridien Beach Plaza est venue s’accoler la mention "by Sergi Arola".

Signe qu’un partenariat s’est noué entre l’hôtel monégasque et ce chef espagnol réputé. "Pour créer une image plus forte, on avait besoin d’un attrait supplémentaire, de quelque chose de différent, justifie Manuel de Vasconcelos, directeur de l’hôtel. La cuisine espagnole est très appréciée mais n’était pas représentée à Monaco, où l’on retrouve plutôt des saveurs italiennes, françaises, chinoises, thaïes ou encore marocaines."

Après des approches infructueuses auprès d’autres noms de la gastronomie espagnole, le choix s’est finalement porté sur ce médiatique et créatif chef "rock star", natif de Barcelone, disciple de Ferran Adrià et Pierre Gagnaire, et auréolé d’une étoile Michelin pour son adresse portugaise "LAB" nichée au cœur du parc national de Sintra-Cascais.

"Il y a eu le feeling. Ça a matché directement, témoigne Laurent Colin, chef exécutif de l’hôtel. Ce n’est jamais évident de faire venir un chef reconnu à l’international dans une cuisine qui tourne, de le faire accepter par l’équipe. La greffe a pris. Il représente l’essence de notre métier: le partage et la convivialité."

Le partage au cœur de la carte

Lors d’un déplacement de dix jours en Principauté, Sergi Arola a bâti une carte de 45 plats, à forte consonance méditerranéenne, avec Laurent Colin et la brigade de l’Intempo. Et, sans surprise, le concept de "tapas" est roi.

Ici, on invite les clients à disposer et partager les mets au centre de la table. Jugez plutôt: batatas bravas Arola (son plat signature), tempura d’asperges sauce Romesco, tartare de bœuf au soja-gingembre, riz au homard, pains coca ou encore cœur de saumon Le Borvo fumé maison avec son espuma de raifort.

"On a mis au point certains plats qui n’existent pas sur les autres cartes que Sergi Arola signe à travers le monde. Pour ne pas déstabiliser le client, on a tout de même gardé des choses de l’ancienne carte: le poisson entier, le flambage, les desserts de notre chef pâtissier. On n’a pas tout déconstruit. Sergi n’est pas un dictateur de la cuisine", sourit Laurent Colin.