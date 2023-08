Originaire de Marignane, cette fille de restaurateurs a fait ses armes à Saint-Rémy-de-Provence (O Caprices de Mathias) où elle s’est spécialisée dans le bar. Avant de parfaire sa formation au Grand Hôtel de Cannes, puis à Nice.

"Le bar, c’est de la cuisine liquide!"

Et d’acquérir des expériences au Méridien de Nice ou au Cap Estel à Eze. " J’ai ainsi développé la connaissance des produits, des bitters, des sirops. Du barista, également [l’univers du café, ndlr] et du flair bartending, l’art de jongler avec les bouteilles." Vice-présidente pendant deux ans des Barmen de France, co-créatrice du concours Elles Cocktail Challenge (dédié aux talents féminins), cette alchimiste aux faux airs de Lara Croft déploie une créativité XXL. Comme en témoignent ses cocktails signature, tels que La Java de Broadway, La Vie en rose ou Le Sud, un cocktail clarifié. Tous déclinés en version non alcoolisée. Sa patte? Provençale, anisée (tel Douceur de Marseille qui a remporté trois concours nationaux), voire caractérisée par l’ajout de thés infusés, ou de rhum spicy. " Le bar, conclut Edwige dans un radieux sourire, c’est de la cuisine liquide!"

> Plage La Javanaise. 15, boulevard d’Alsace-Lorraine, à Beaulieu-sur-Mer. Ouvert tous les jours, de 10h à 0h30. Cocktails: de 16 à 22 euros. Rens. 04.93.79.38.80. www.lajavanaise.com

Edwige Coulomb, la barman en chef de "La Javanaise", à Beaulieu, nous a confié deux recettes de cocktails Photo D.M..

La Java de Broadway > 1 dose de Gin The Botanist infusé aux câpres

et cornichons

> 1/3 de dose de liqueur de tomate,

> 30 ml de jus de carotte-orange

> 60 ml de jus de tomate

> 10 ml de jus de citron jaune

> Assaisonnement maison (vinaigre blanc balsamique, sel d’agrumes, poivre de Sichuan)

Photo D.M..