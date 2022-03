Deux étoiles pour Blue Bay à Monaco, une pour Ceto à Roquebrune-Cap-Martin... Retrouvez ici la cérémonie 2022 du Guide Michelin

Chaque année c'est le même rituel et le même suspense. Le monde de la gastronomie française et internationale espère, tremble et voit rouge à l'approche de l'édition aux étoiles du fameux Guide Michelin et sa couverture rouge.

Après deux ans de Covid et un milieu de la restauration exsangue, cette fois encore en 2022, le contexte est particulier. Mais l'attente cruelle des chefs français a pris fin ce mardi 22 mars.

Même décentralisée dans la paisible ville de Cognac en Charente, la cérémonie a connu des rebondissements. Nouvelles étoiles, rétrogradations, stars régionales confirmées... le cru 2022 était plein de surprises.

Retrouvez les résultats de la cérémonie officielle du Guide Michelin sur ce live. Si vous êtes sur téléphone mobile ou que vous n'arrivez pas à y accéder directement sur cette page, cliquez sur ce lien.