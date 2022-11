Deux célèbres restaurants à Saint-Tropez et Monaco se placent parmi les meilleures tables au monde

Et de six! Guy Savoy, à la tête du restaurant à la Monnaie de Paris, a été élu pour la sixième fois consécutive meilleur chef au monde ex-aequo avec Eric Ripert, chef français du "Bernardin" à New York, et l'ancien footballeur suédois Björn Frantzén, chef du Frantzén à Stockholm, auréolé comme les deux autres de trois étoiles au guide Michelin.

Le restaurant triplement étoilé La Vague d'Or, situé plage de la Bouillabaisse à Saint-Tropez, conserve la deuxième place du classement. Une confirmation dans l'excellence pour son chef, Arnaud Donckele, déjà couronné à Monaco "Meilleur chef au monde" suite aux votes en 2018 de tous ses pairs 2 & 3 étoiles de la planète, et élu "Cuisinier de l’année" au Gault & Millau 2020.

Cinq autres chefs et restaurants se classent deuxièmes ex-aequo, à savoir l'établissement de Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Espagne), le "Cheval Blanc by Peter Knogl" (Bâle, Suisse), le "Restaurant de l'Hôtel de Ville" de Franck Giovannini (Crissier, Suisse), "L'Assiette Champenoise" du chef français Arnaud Lallement (Trinqueux) et "Sushi Saito" de Takashi Saito (Tokyo, Japon).

Le Louis XV à Monaco troisième

Le Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco, trois étoiles au Guide Michelin, et son nouveau chef Emmanuel Pilon figurent quant à eux à la troisième place du classement.