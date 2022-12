Découvrez le restaurant japonnais The Niwaki, taillé pour la gastronomie monégasque

Au Japon, on donne le nom de niwaki à l’art traditionnel de tailler des arbres de jardin en découpant la silhouette de leurs branches pour leur donner l’aspect de nuage. À Monaco depuis quelques mois, l’expression rime avec gastronomie. S’il y a bien des arbres en forme de cumulonimbus à l’entrée de l’établissement au pied du Palais de la Plage, la table The Niwaki fait surtout parler d’elle pour sa cuisine japonaise raffinée, déroutante et pleine de saveurs.

Un pari réussi pour Samy Sass, amoureux du Japon, qui a imaginé cette bulle consacrée au pays du Soleil Levant comme un écrin de raffinement, afin d’emmener sa clientèle ailleurs.

Des produits importés du Japon

Le décor signé par l’architecte Rashid Rivani est rythmé par plusieurs ambiances: de la terrasse à un salon privé, en passant par une première salle aux allures de cathédrale conférée par un jeu de miroirs. Les amateurs apprécieront particulièrement le bar à sushis, pour déguster les mêts devant les maîtres où officie le chef sushi Wagner Spadacio (vice-champion du monde dans sa discipline en 2018), allié au chef des cuisines du lieu, Shahar Dahan.

Ensemble, les chefs ont imaginé une palette de plats typiques disponibles au déjeuner et au dîner pour les 140 couverts que compte l’établissement. Le tout exécuté dans une démarche responsable avec des poissons sourcés, beaucoup de produits – comme le riz – importés du Japon. Et d’autres comme le vinaigre ou le wasabi, fabriqués sur place. Pour concevoir tataki, sashimi, Black Cod ou tempura, classiques de la gastronomie japonaise. Au déjeuner désormais, les bento box sont une formule abordable pour découvrir la gastronomie et le décor qui mérite un coup d’œil.