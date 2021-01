"Quel est donc ce truc?" Comme une rengaine. Cette question, on l’a maintes fois posée aux Cheval.

"Tout est parti de là, en réalité. De notre restaurant familial de Vence, que l’on tient depuis près de dix ans, La table de Domi, rappelle la maman, Dominique. Les clients appréciaient tout particulièrement le magret que l’on préparait avec cette sauce... Alors..."

Alors l’aventure Septième miel a démarré il y a deux ans. Avec une idée: mettre en bouteille un de leurs "Secrets de famille" comme ils ont baptisé leur société. Une sauce sucrée acidulée qui vient chahuter une découpe de canard, laquer un saumon, déglacer des travers de porc, réveiller des œufs brouillés, chahuter des sushis ou qui fait encore ressortir le goût d’un chèvre chaud.

"Et sur des fruits rouges, c’est aussi à tomber", souffle Dominique. Un condiment où s’acoquinent avec douceur vinaigre de Modène, gingembre, miel et "quelques petites choses en plus", murmure-t-elle. Elle a de la tchatche. De l’enthousiasme communicatif. Du toupet, de la pugnacité et de l’audace aussi, pour enfoncer les portes.

"Une vraie force", sourient ses grands fistons, Mikael, vingt-neuf ans et Kevin, vingt-sept ans, associés dans l’aventure. Le papa, lui, a inventé la recette. Ils l’ont ensuite peaufinée. Ôtant des ingrédients qui pourraient être controversés. Cherchant un miel français. Dénichant le meilleur Modène IGP.

Un atelier à Carros

Mikael a lâché son tablier de chef (Biggy Burger à Saint-Jeannet et Biggy Pizza à La Gaude) pour ne plus se consacrer qu’à elle, c’est dire s’il est lié. Kevin, jardinier de métier, lui dédie tout son temps libre. Ensemble, ils apprennent, exigent, créent, contrôlent (avec les laboratoires Mérieux), démarchent, se déplacent, expérimentent, goûtent et re-goûtent.

"Pour le nom, on a travaillé avec une agence de marketing qui nous avait fait plusieurs propositions. On les a testées sur nos clients au restaurant. On avait une grosse préférence pour 7ème miel. Ça faisait sourire nos clients, on s’est lancé!", affirme Mikael.

Ils montent leur atelier. En plein cœur de la zone artisanale de la Grave, à Carros, ils installent les machines dans un espace qui abritait jusqu’ici une entreprise de bureautique. Carreler. Isoler. Poser une verrière entre la fabrique et le bureau.

"On fait tout à la main"

Dès le pas-de-porte, l’odeur du vinaigre de Modène en cours de cuisson chatouille les narines. Mission du jour pour Kevin: débarrasser le gingembre de sa peau, le découper en fines tranches avant de l’ajouter à la préparation. Ils rient.

"On fait tout à la main. On réfléchit cependant à avoir une machine pour éplucher le gingembre par exemple..." Puis, si la sauce prend, il faudra sûrement penser plus grand pour l’atelier...

Dominique, elle, court les supermarchés, pour faire des démonstrations, trop heureuse d’aller au contact. "Même si, en ce moment, tout est un peu à l’arrêt."

Elle démarche les points de vente, les épiceries fines. Séduit les distributeurs. Fait goûter aux chefs étoilés – Marcel Ravin, du Blue Bay à Monaco et Marc Fontanne, du Prieuré, à Villeneuve-lès-Avignon ont apprécié le contenu de leurs bouteilles en verre aux couleurs turquoise.

Bref, leur produit plaît. Les Cheval l’expédient même en Belgique ou en Thaïlande chez "des clients du restaurant qui sont fans". Les touristes british en raffolent encore.

Les Cheval ne pourront clairement pas s’arrêter là. Ces serials sauceurs songent déjà à demain. À de grands conditionnements pour les professionnels. Une version plus pimentée de leur sauce. Histoire de monter, direct, au septième ciel.

Des paniers locaux

Alors qu’elle était maître d’hôtel au Cigalon, à La Gaude, Dominique Cheval s’est penchée sur le monde du handicap. "On organisait les arbres de Noël pour les centres d’accueil. Les accompagnateurs sont tellement engagés que j’ai toujours eu à cœur de les aider. Et de prendre en formation les personnes en situation de handicap dans tous les restaurants où j’ai travaillé."

Alors, quand l’Adapei de la Drôme l’a contactée l’an dernier pour lui demander un coup de pouce afin de participer au financement d’un fauteuil de massage pour les personnes handicapées, Dominique n’a pas hésité. Elle a pris son carnet de contacts pour rassembler les meilleurs produits locaux.

Les vins des Rasse, à Saint-Jeannet. Le pain d’épices de Gourdon.La pâte d’olives de la boutique Sainte-Catherine à Gourdon toujours, les confiseries de Florian au Pont-du-Loup et bien évidemment, la sauce 7ème miel. Et hop, elle a confectionné des paniers, en a vendu cent quarante, via le site Internet Secrets de famille. Elle continue, pour les personnes handicapées et les petits artisans "ravis de la démarche".



www.secretsdefamille.boutique

06.15.37.11.52. ou secretsdefamille06@gmail.com

Bouteille de 250 ml : 9,90 euros. Pot de sauce de 212 ml avec gingembre en morceaux : 9,50 euros.

Les sauces sont en vente au Pop-up d’Initiative à Nicétoile, dans les centres Leclerc de Grasse, La Colle-sur-Loup, Vallauris et Vence. À la boucherie et épicerie fine de Vence, aux Marché U de Vence et de Saint-Jeannet. Ainsi qu’à la coopérative de Saint-Vallier-de-Thiey.