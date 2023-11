Dans le Haut-Var, ce Grassois devenu vigneron bichonne ses cuvées de Coteaux du Verdon

Dégustation

Daï! 2022

Ce rosé vineux et complexe – un assemblage de grenache (60%) et de cinsault (40%) vinifiés en cuves béton avec six mois d’élevage – à la fraîcheur éclatante, offre un fruit juteux de pamplemousse, mêlé aux fruits rouges (fraise). Relevé par une pointe d’amertume, sa finale est particulièrement salivante. De quoi mettre en appétit: à table, on l’associera avec des poissons, des crustacés ou des plats asiatiques.

IIGP Coteaux du Verdon rosé, 17,80 euros, domaine Myrko Tepus, à Esparron.

Grand Adret 2021

Vinifié et élevé en cuves inox et barriques de 228 litres pendant douze mois, ce rosé, un 100% carignan en pressurage direct, séduit dès le nez par ses arômes de compotée de fraise. Vif à l’attaque, il se révèle d’une belle profondeur en bouche, avec de la matière, des arômes de fruits rouges, des notes d’épices, posés sur une trame finement saline. Ce rosé de caractère fera merveille avec une pissaladière, ou une bouillabaisse.

IGP Coteaux du Verdon rosé, bio, 26,50 euros, domaine Myrko Tepus, à Esparron.

Saint Jean 2022

Issu de vieux grenache vinifiés en grappe entière puis élevés dix-huit mois en cuves béton sur lies fines, ce rouge gourmand en diable déroule en bouche un fruit mûr offrant une sensation de sucrosité, des épices et des notes de garrigue, tout en conservant une magnifique fraîcheur. À associer avec des fromages frais (chèvre) ou de montagne (un beaufort par exemple), des viandes blanches cuisinées à la crème, des grillades. Ou pour les repas plus décontractés, avec une pizza!

Vin de France rouge, bio, 21 euros, domaine Myrko Tepus, à Esparron.