Confiseries, spiritueux, fromages... Une centaine de commerçants à la 26e édition du Salon de la gastronomie à Monaco

Que ceux qui ont l’habitude de préparer les fêtes en faisant leurs courses au salon Monte-Carlo Gastronomie soient prévenus: cette année, il y a moins de producteurs de foie gras que les éditions précédentes, la faute à la grippe aviaire qui a nivelé vers le bas les stocks des producteurs du Sud-Ouest.

Mais sous le chapiteau jusqu’à lundi, les stands ne manquent pas de ressources pour faire bonne chère: confiseries, spiritueux, fromages, produits italiens, salaisons… Une centaine de commerçants proposent leurs produits en Principauté pour la 26e édition de ce rendez-vous gourmand à Fontvieille.

Et un effort a été fait cette année pour maximiser les possibilités d’acheter des plats préparés à déguster sur place : risotto, pâtes cuites minutes, gâteaux en tous genres. Et même choucroute pour les plus robustes.

Dans ce registre, des stands de Madagascar, du Sénégal, du Japon ou du Pérou invitent à faire voyager un peu ses papilles. Car la règle reste la même sur tous les stands avant d’acheter: il faut goûter!

1. Entrée à 5 euros

Lancé ce vendredi matin sous le chapiteau de Fontvieille, le salon Monte-Carlo Gastronomie est ouvert ce samedi de 10 heures à 21 heures, dimanche de 10 heures à 20 heures et lundi de 10 heures à 18 heures.

L’entrée est à 5 euros mais est gratuite pour les moins de douze ans et lundi entre 12 heures et 14 heures.

2. La Maison du Koji

Photo C. V..

Alliant la technicité de fermentation du Japon et les produits d’Auvergne où elle habite, Eri Ikeji a lancé sa marque, La Maison du Koji, une gamme de condiments obtenus à partir de pois blonds, de pois chiches, d’orge distillé pendant un an pour créer des sauces ou poudres permettant d’assaisonner les plats.

Sa poudre de Shoyu a déjà séduit le pâtissier star Pierre Hermé qui doit l’incorporer à une ganache dans sa prochaine collection. En vente 9,60 euros le pot, 28,60 euros la bouteille d’huile.

3. Back to cookies

Photo C. V..

Avec sa sœur Élodie, Olivia a créé il y a 3 ans Back to cookies, un atelier de fabrication à Nice qui sort chaque jour plusieurs centaines de biscuits. Les best-sellers sont au salon dont celui pâte à tartiner/noisette du Piémont ou tarte au citron.

"Notre créneau est de bien sélectionner nos produits et de retravailler les gâteaux classiques de pâtisserie en cookie". Sur le salon, ils sont vendus 3,50 euros pièce.

4. Cuisine en live

Photo Cyril Dodergny.

En parallèle des exposants, une kyrielle de chefs cuisinent en live sur le salon pour proposer des recettes.

Ce samedi, Cristian Cuccu proposera une démonstration de ragoût de fregola sarda aux fruits de mer à 15 heures notamment.

5. Effigie

Photo Cyril Dodergny.

Cheffe pâtisserie, Oriane a rencontré Maxime alors qu’ils œuvraient tous les deux au Brando, un hôtel de luxe en Polynésie.

Revenus en Métropole et installés à Saint-Raphaël, le couple a lancé Effigie une gamme de chocolat personnalisable destinée aux cadeaux d’entreprises… mais accessible à tous les palais.

L’originalité réside dans la forme des chocolats en demi-sphère "permettant de loger plusieurs saveurs". Chaque coque est ensuite peinte à la main donnant à la boîte de chocolats des faux airs de galaxie.

Pour les amateurs, Effigie propose aussi de grandes pièces en forme d’œufs de Fabergé, parfaites pour décorer une table… avant de les croquer au dessert! Tarif: 38 euros le coffret.