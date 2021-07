Comment le chef étoilé Alexandre Fabris réinvente la cuisine du potager

Préparer les meilleurs légumes du potager

Dans ses cuisines, le légume est une poésie qu’Alexandre Fabris récite à l’envi. La recette qu’il nous partage vient tout juste de rejoindre la carte estivale de La Palmeraie : « les meilleurs légumes de notre potager ». Bien sûr, entre ses mains, la poésie se décline entre légumes tout juste cuits et encore croquants, purées et variations crues… Le tout servi en une assiette aussi colorée que savoureuse.

Cette recette, c’est d’abord un sablé, préparé avec 125 g de beurre mou, 25 g de lait, 10 g de jaune d’œuf et 250 g de farine. Fleur de sel et sucre. Mélanger à la feuille le beurre, ajouter le lait et le jaune d’œuf puis le sel et le sucre. Tamiser la farine dessus et mélanger. Ajouter les herbes et cuire 8 minutes au four à 180 °. Réserver.

Côté légumes cuits, opter pour des asperges sauvages, des mini-carottes, mini-betteraves, mini-fenouils et mini-poireaux.

À part, réaliser quelques copeaux de ces mêmes légumes crus, on peut aussi ajouter du radis, que l’on taille finement à la mandoline. Avant de plonger tous les légumes (cuits et crus) dans un saladier rempli d’eau froide et de glaçons.

Préparer une purée de kumquats, cuits sous vide dans un « sirop à 30° baumé ». Vapeur à 85 degrés.

Réaliser, ensuite, une purée de légumes avec carotte pourpre, carotte jaune, petits pois, poivron rouge et caviar d’aubergine.

Déposez-la dans un moule en forme de dôme. Piquer dessous, au centre, un cure-dents, et faire prendre au congélateur. On réalise une gelée végétale (avec une poudre que l’on trouve dans le commerce type agar-agar) : 25 g pour un litre d’eau. Faire bouillir et tremper le dôme congelé dans ce liquide – le cure-dent va vous aider ! – cela crée une coque qui entoure le dôme de purée. Râper un peu de cardamome pour donner du peps !

Idem avec un dôme à la betterave et au jus de cranberries, que l’on va réaliser suivant le même principe que les dômes de carottes. Auparavant, faire cuire les betteraves avec la peau dans un four sec à 165 degrés.

Dernière étape : un tian de légumes avec des tomates. Lamelles de courgettes et d’aubergines sautées, poivrons verts rôtis et compotée d’oignons. Superposer les légumes grillés préalablement et presser le montage toute une nuit au frigo (dans une terrine, on utilise une planchette en bois entouré de papier cellophane que l’on pose sur la terrine, et on la recouvre avec une brique de lait pour le poids, afin de bien compresser les légumes entre eux.)

Monter l’assiette avec les différentes préparations. En déco, on va utiliser herbes, fleurs, rondelles transparentes de courgettes, chips d’orange et segments d’agrumes.