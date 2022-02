C'est la chandeleur, voilà 3 bons conseils pour réussir vos crêpes

Crêpes au froment

Ingrédients:

> 500 g de farine

> 200 g de sucre

> 1 litre de lait

> 500 ml d’eau

> 3 œufs

> 1/2 gousse de vanille

> 125 g de beurre

Le principe ici, c’est de mélanger les solides entre eux, et les liquides entre eux. Donc on mélange le lait et les œufs, et on ajoute l’eau. On y met l’intérieur de la demi-gousse de vanille que l’on a gratté, et on réserve la gousse vide.

De l’autre côté, on mélange le sucre et la farine. On verse d’un coup tous les solides dans les liquides, et on mélange doucement. Ensuite, on passe au tamis pour casser les grumeaux. On intègre ensuite le beurre fondu. On ajoute la demi-gousse de vanille que l’on a vidée précédemment, et on met cette pâte au frigo jusqu’au lendemain.