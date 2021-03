Célébrons Pâques avec Patrice

Du chocolat et plus vite que ça !

Plus qu’un objet de gourmandise, le chocolat est un excellent antistress. Le voir, le toucher, en sentir l’odeur, et surtout, le déguster, activent la libération d’endorphine, la fameuse hormone du bien-être et du bonheur. Et ça tombe vraiment bien par les temps qui courent. Alors, on ne s’est pas privé ! Et, pour célébrer le chocolat et nous délivrer tous ses secrets, qui de mieux qu’un grand passionné de confiserie ?

Patrice Arbona est un chocolatier passionné de son métier, qui utilise des produits sans colorant artificiel, sans conservateur ou sans gluten, et travaille uniquement à base de beurre de cacao. En plus de son effet positif sur notre bien-être, le chocolat de Patrice comporte une bonne dose d’amour et de créativité.

Les délices de Patrice

Chocolat noir en tablette ou à la casse, petits pralinés et ganache maison, orangettes, amandes grillées, fruits confits, calissons, pâte d’amande, macarons… Bienvenue dans le laboratoire de Patrice Arbona!

C’est en 2010 que la passion du chocolat le pousse à ouvrir un lieu rempli de saveurs nouvelles et de bons produits. Après avoir été formé par l’un des meilleurs confiseurs de la région, Patrice Arbona créa son propre atelier pour transmettre à son tour son savoir-faire.

Passionné de notre terroir, Patrice nous fait découvrir la diversité culinaire régionale en mêlant des matières premières locales à ses produits. De quoi ravir les plus exigeants d’entre vous et régaler les gourmands.

OÙ TROUVER CES PRODUITS ?

Pour retrouver ces délices chocolatés, rendez-vous sur Nos Beaux Terroirs, la boutique en ligne du groupe Nice-Matin. Vitrine des artisans-producteurs locaux et des produits régionaux, Nos Beaux Terroirs vous fera voyager à travers le terroir, à la découverte de mets fins et goûteux. Vous y trouverez également des recettes, de belles histoires et de jolis portraits. Lancée avec la start-up BeeShary, cette boutique locale ancre l’engagement de Nice-Matin sur le territoire.

Et parce que faire partie de notre communauté réserve de nombreux avantages, nos abonnés bénéficient de réductions sur une sélection de produits.

