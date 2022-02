Ce boulanger niçois a le secret des bugnes qui restent moelleuses... et il nous l'a donné!

Laissez-moi commencer par une confession: j’adore les beignets. Aussi, chaque année, à l’époque du carnaval, je me réjouis de déguster les bugnes. Mais voilà, trop souvent, ces petits beignets sont trop secs, trop compacts et trop gras. De quoi passer de l’excitation à la déception en moins d’une bouchée. Mais ça, c’était avant d’avoir découvert les bugnes de Marc Payeur! Ces petites merveilles, c’est derrière l’ancien hôpital Saint Roch, au 9 rue Pastorelli à Nice, qu’il les façonne chaque matin. Une recette héritée de son père, et adaptée à ses exigences commerciales: "J’ai travaillé le moelleux, parce qu’on fait les bugnes le matin, et je veux que les clients du soir aient des bugnes aussi moelleuses que le matin. C’est un truc que j’ai gardé de la restauration : on doit avoir la même exigence de qualité au début et à la fin du service." Enfant de la balle Il faut dire qu’il est allé à bonne école. "La cuisine? C’est comme Obélix : je suis tombé dans la marmite quand j’étais petit." Fils de cuisinier-boulanger, il met très tôt la main à la pâte. "J’ai fait mon stage d’immersion du collège à la Fougasserie, dans le vieux Nice. J’ai adoré ça. Ensuite, j’y travaillais les week-ends. Ça m’a donné le goût du travail." Il fait ses armes chez La Mère Germaine, à Villefranche-sur-Mer, mais le sort s’en mêle. Et pas forcément pour le pire : "J’ai eu un accident de moto, qui a demandé de la rééducation. La sœur de mon kiné connaissait Alain Ducasse. Grâce à eux, je suis rentré à l’hôtel de Paris." La suite est pavée des meilleures références: le Plaza Athénée, Fauchon, Le Métropole à Monaco, le Royal Riviera, aux côtés de Christophe Michalak, Joël Robuchon, Marcel Ravin. "J’ai eu ma première place de chef pâtissier avec Marcel Ravin. Je lui dois beaucoup. Il a cassé ce que j’étais pour mieux me reconstruire."

Après un parcours dans des maisons prestigieuses, Marc Payeur a décidé de reprendre une boulangerie de quartier à Nice. Franz Chavaroche.

Pour autant, aujourd’hui, même en plein carnaval, pas question de prendre la grosse tête. Même si elle a plus d’un siècle d’existence, comme en témoigne l’enseigne d’origine parfaitement conservée, c’est une petite boulangerie de quartier qu’il a repris. Là, il utilise du levain naturel (mais pas que), des farines et des ingrédients bien élevés: "On essaie de travailler au maximum avec des entreprises locales. L’eau de fleur d’oranger vient de chez Florihana, à Caussols. Le miel, je le prends chez Marc Deschamps, l’apiculteur qui me suit depuis des années. Je l’appelle happy-culteur. Il va partout avec ses ruches." Avec tout ça, il pétrit de bons pains et des brioches merveilleuses, et des bugnes inoubliables. Il donne le meilleur de lui-même. "On ne sauve pas des vies, on ne construit pas des immeubles. Tout ce qu’on peut faire, c’est distribuer du bonheur aux gens."

Les bugnes de Marc Payeur. Photo Franz Chavaroche.

la recette de marc payeur POUR 20 BUGNES 110 g de farine T 55

110 g de farine T45

5 g de levure chimique

1 cuillère à soupe de miel

20 g de sucre semoule

1 œuf

100 g de lait entier

5 g de levure fraîche de boulanger

1 cuillère à soupe de rhum

1 cuillère à soupe de fleur d’oranger

1 cuillère à café de vanille liquide

120 g de beurre pommade

le zeste d’un citron et d’une orange Mélanger les farines, la levure chimique, le miel, le sucre semoule, les agrumes en zestes et le réserver dans une cuve de batteur.

Mélanger le lait et les œufs ensemble puis les verser dans le premier mélange.

Pétrir 2 minutes puis incorporer le rhum, la fleur d’oranger, vanille et la levure.

Pétrir encore 2 minutes pour obtenir un commencement de réseau de gluten (ce qui va donner de l'élasticité à la pâte).

Puis pour finir l’appareil, incorporer le beurre pommade c’est-à-dire à température ambiante.

Pétrir jusqu’à décollement complet de la pâte. La pâte doit claquer dans la cuve du batteur, ou ne pas coller aux mains si vous n’avez pas de robot.

Réserver la pâte a bugnes dans une cuve de batteur avec un film dessus pour éviter le croûtage. Laisser reposer 3 heures au frais.

Ensuite, étaler la pâte au rouleau à 4 millimètres d’épaisseur.

Couper la pâte en losanges, inciser au milieu avec un petit couteau, étirer légèrement le trou, puis glisser l’une des pointes dans le trou, et tirer. Voilà ! Votre bugne a pris forme.

Les déposer sur une plaque légèrement farinée, et les laisser pousser à l’air libre, recouvert d’un linge sec.

Une fois les bugnes légèrement gonflées, les plonger dans la friteuse a 170°. Il faut les tourner régulièrement pour avoir une belle cuisson homogène.

Bien les égoutter sur un papier absorbant, laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace.