Barbagiuan, le ravioli princier

5 000 barbagiuans préparés par jour

À Monaco, si l’on veut déguster un barbagiuan, on se rend obligatoirement chez l’épicerie-traiteur A Roca. Depuis 25 ans, tous leurs plats sont 100 % faits maisons et mettent à l’honneur les saveurs de la cuisine locale. Pissaladière blanche et rouge, stockfish, beignet de fleur de courgette… Mais leur produit phare, celui qui connaît le plus gros succès, c’est le barbagiuan. " Tous les jours, c’est notre meilleure vente en boutique. On a même déjà vendu ceux qui ne sont pas encore cuisinés ! ", glisse Sébastien Jablowski, les mains dans la farine. Tous les jours, il prépare la farce, travaille la pâte et plonge la préparation dans la friteuse professionnelle. Avec rapidité. Sans réfléchir. " Ça fait tellement longtemps que je suis ici. Je me sens bien. J’aime faire les barba, toucher la farine, le contact avec la pâte… " Des barbagiuans, il en prépare environ 5 000 par jour ! Les quatre boutiques d’A Roca en vendent entre 300 et 400 par jours. Du côté du service traiteur, plus de 2 000 sont envoyés dans les grandes surfaces. Avant d’intégrer les équipes d’A Roca, le chef a commencé par un CAP pâtissier-boulanger à l’âge de quinze ans, puis il a obtenu son BEP. " Je suis arrivé ici à l’âge de 19 ans, c’était d’ailleurs juste avant de partir à l’armée. Ça fait maintenant 23 ans que je travaille dans ces cuisines. Onze que je m’occupe uniquement des barbagiuans. J’ai atterri ici et je ne suis plus jamais parti ", sourit-il.