Avec la Maison Mathy, ces deux Cannois sont devenus les rois des raviolis

" Chez nous, à Noël, on ne faisait pas la dinde aux marrons mais les raviolis maison de ma mère ou de mon oncle, se souvient-il. Au restaurant, je changeais quatre fois par an de menu, mais impossible de virer mes raviolis, les clients me les réclamaient tout le temps ! "

D’où l’idée d’en faire un véritable concept vedette des assiettes, à l’heure où les deux compères (Thierry, diplômé en gestion et comptabilité est également passé par la restauration) décident de se lancer dans la marmite, au cœur de la zone artisanale de Mougins. Dans un ancien local traiteur, les voilà qui installent leur labo flambant neuf en avril 2018. " Pour obtenir notre agrément, on a tout cassé pour tout refaire. Il a d’abord fallu y mettre le prix. "

Oui, mais ce ne sont pas n’importe quels raviolis ! Tout faits main, de la pâte farinée au jaune d’œuf à la garniture avec des produits frais haut de gamme.

Les ingrédients sont finement coupés au couteau et non pas broyés, cuits à basse température pour ne pas perdre une miette de saveur, généreusement incorporés (60 à 70 %) à la pâte avant d’être surgelés pour éviter que le ravioli ne s’humidifie.

Ne reste plus qu’à les faire cuire 5 minutes dans une eau bouillante pour les déguster al dente, accompagnés de leur sauce ou de leur jus maison.

Leurs recettes : daube classique, mais d’extrême qualité. Mais aussi escargot-girolles avec sa fondue de poireau et persillade ; lotte-rouget et soupe de poisson réduite ; canard confit et foie gras avec son jus émulsionné ; petits pois-lardon et son jus de volaille…

Quand on en fait un vrai plat, on peut réellement s’éclater avec un ravioli, s’enthousiasme Mathieu. Pour nous, c’est comme des bonbons, même si c’est un boulot monstre car la technique est délicate".

Avec eux, le ravioli, ce n’est pas (que) de la farce ! La preuve, le duo a même rabattu le caquet des Marseillais en gagnant un concours avec leur… ravioli bouillabaisse !

Deux boutiques pour "à emporter"