Après trente ans aux côtés d'Alain Ducasse, Franck Cerutti nous raconte ses souvenirs

Ce matin-là, nous le retrouvons sur le cours Saleya à Nice. C’est lui qui a choisi le lieu, a deux pas de chez lui. Avec son regard rieur et ses cheveux bouclés qui lui donnent un air d’étudiant, difficile d’imaginer que Franck Cerutti est désormais à la retraite. Depuis le 1er octobre, il n’est plus chef du Louis XV, le restaurant de l’Hôtel de Paris, une maison d’Alain Ducasse, auprès de qui il a officié pendant près de trente ans. "Quand je lui ai dit que j’allais arrêter, il a commencé à parler de ses copains qui sont partis à la retraite, et qui sont morts après", lance-t-il dans un éclat de rire.

Depuis qu’il a arrêté de travailler, pour d’abord épuiser ses congés, il a littéralement changé de vie : "Je partage mon temps entre Lantosque, Belvédère et la vieille ville : champignons, chasse et jardin. Ça change. Mais la cuisine, je la ferai toujours. Pour mes amis, ma famille, ma femme." D’ailleurs, il confiera un peu plus tard : "Il y a trois personnes qui savent que je suis un bon cuisinier : Maximin, Ducasse et ma femme. Le reste, je m’en fous."

La passion par Maximin

Parce qu’en plus d’Alain Ducasse, à qui il doit sa carrière, Franck Cerutti a travaillé avec Jacques Maximin, le pape de la cuisine provençale qui dirigeait Le Chantecler. "J’étais loin de la gastronomie moi. J’avais fait un stage, des saisons, et j’avais fini par aller travailler à l’Eden Roc, à Antibes. Et là j’entendais parler d’un nouveau chef qui venait d’entrer au Negresco, c’était Jacques Maximin. J’entendais les anciens qui disaient qu’il était en train de révolutionner la cuisine."

Il lui écrit. Maximin l’embauche. "C’est lui qui m’a donné la passion. Il a du génie, on ne peut pas dire ça de beaucoup de gens. Quand je rentrais chez moi, je faisais des petits légumes comme il m’avait appris pour montrer à ma copine. Je lui dois tout, même d’avoir connu Alain Ducasse. Je suis resté quatre ans avec lui."

Cuisine bourgeoise de campagne

Un jour, en rentrant d’un déjeuner, Jacques Maximin lui dit : "Il y a un nouveau chef à L’Amandier, il est maigre comme un coucou, et il a une barbe longue comme ça. Il va devenir une star." Un an après, Franck Cerutti entend de nouveau parler de lui et, cette fois, il allait reprendre les cuisines du Juana, restaurant de Juan-les-Pins : "Je suis allé le rencontrer, sans en parler à Maximin. Il m’a dit : “Je veux faire une cuisine bourgeoise de campagne.” Ça n’existait pas. Il voulait faire des beaux gigots, des beaux poissons. J’ai compris et je l’ai rejoint."

Commence alors une longue histoire, entrecoupée de petites aventures : chez Jacques Maximin, où il retourne deux ans, puis à l’Enoteca Pinchiorri, à Florence. "Les Toscans, sans le savoir, ce sont des artistes. Le dimanche, on prenait la voiture et on allait à Puntala. J’étais arrivé en deux chevaux, et j’avais réalisé mon rêve en achetant un Alfa Romeo Spider. Le voisin me disait : “Toi, t’as trouvé l’Amérique ici.”"

Il y passe trois ans, et rentre en France. Il apprend qu’Alain Ducasse reprend les cuisines de l’Hôtel de Paris. "Je l’appelle pour lui demander si c’est vrai. Il me répond : “Oui, tu viens ?”. J’ai dit oui tout de suite." Ils ouvrent le jour du Grand Prix, baptême du feu s’il en est. Le reste, c’est de l’histoire.

Succès solo

Cerutti a bien tenté l’aventure en solo : pendant quelques années, il a été le patron du Don Camillo, rue des Ponchettes, à Nice. Il y rencontre un succès important, grâce, entre autres au sculpteur César. "Quand j’étais chez Maximin, j’allais faire à manger chez César quand il arrivait, le vendredi soir, avec ses copains. Il a appris que j’avais le restaurant. Il m’appelle et il me dit : “Tu vas bien petit ? Tu fais la cuisine qu’on aime ? Alors tu ne vas pas avoir besoin d’attaché de presse.”" Le succès est au rendez-vous, mais les banques sont frileuses pour lui financer les travaux.

C’est à ce moment que Ducasse le rappelle. Il y retourne. Les déjeuners, dîners, room services, galas. Même le mariage princier. "Il y avait toutes les têtes couronnées. Ducasse m’appelle et me dit : “Et si jamais on empoisonne quelqu’un ?”. Ça peut arriver : le poisson, la soupe de poisson, c’est un risque. Alors on a pris deux services vétérinaires avec nous toute la journée. On a dû changer toutes les recettes pour être sûr de respecter les délais. On a prélevé des échantillons de chaque plat, qu’on a surgelé, au cas où."

Durant ces années, il a vu passer des jeunes. Et il a vu les modes évoluer.

Aujourd’hui, il déplore la perte d’un savoir : "À l’époque, si tu piquais un magret, Maximin te tuait ! Nous, on touchait la viande pour savoir si elle était cuite. Maintenant, les cuisiniers ne savent plus toucher une viande. Ils cuisinent à la sonde." Il regrette aussi l’effet des émissions comme Top chef ou Master chef : "Parfois, je ne comprends rien à ce qu’ils font. C’est plus une cuisine pour l’esprit et les yeux, que pour l’estomac. Le goût n’y est pas toujours." Pourtant, dans toute cette agitation, il voit quand même de jolies choses se dessiner : "Cyril Lignac, Mory Sacko, Diego Alary... Ces gars-là, quand je vois ce qu’ils font, je me dis qu’ils sont doués."

En attendant, loin des dorures monégasques du Louis XV, là-haut dans sa montagne, il profite de son jardin et de la nature. "On espère que ça durera le plus longtemps possible !"