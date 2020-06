Alain Ducasse annonce la date de la réouverture de son restaurant trois étoiles à Monaco (et vous pouvez déjà réserver)

En effet, le restaurant triplement étoilé situé au cœur de l’hôtel de Paris sera ouvert pour au déjeuner les samedis et dimanches.

Et au dîner du vendredi au dimanche au cours du mois juin. Pour les mois de juillet et d'août, il sera possible aussi de dîner le jeudi soir.

La direction de l'établissement précise, dans son annonce, que les équipes en salle et en cuisine sont formées à l'application des gestes barrières.

Même chose pour les producteurs et les fournisseurs de la cuisine étoilée.

Pour Alain Ducasse, cette reprise sera synonyme de convivialité. "Comme toujours, ce sera pour nous une joie de faire de ce moment passé chez nous un souvenir inoubliable, avec sans doute, une émotion particulière à renouer avec nos clients cette relation si précieuse et qui nous a tant manqué", déclare le chef monégasque.

En cuisine, le chef des cuisines, Dominique Lory et sa brigade devraient travailler les produits estivaux de la Riviera pour cette relance à quelques jours de l'été.

Et pour les amateurs, les réservations sont déjà possibles par téléphone au +377 98 06 88 64 ou sur www.montecarlosbm.com