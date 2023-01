A Roquebrune-Cap-Martin, une galette des rois grand luxe associe le citron de Menton au sarrasin

Même sans aimer la frangipane, on peut être séduit par ce cœur fondant aux parfums de sarrasin, de citron et de vanille.

"Je voulais vraiment un feuilletage déstructuré, très aérien, comme de la pâte filo. J’ai choisi de faire un feuilletage viennois, avec de la crème et des jaunes d’œufs que l’on ajoute au pétrissage. Le résultat est plus gourmand que le feuilletage inversé que l’on utilise habituellement, et qui est beaucoup plus friable. Là, on s’approche d’une pâte à croissant."

"J’ai tout de suite eu l’idée d’associer le sarrasin et le citron. J’adore le sarrasin. Ce n’est pas un produit si courant et j’aime son goût beurré, que je trouve rassurant. J’en mets peu, mais je le torréfie, pour lui donner de la puissance, et on l’ajoute à la crème d’amande. Le citron de Menton, pour moi, c’était un passage obligé. Le côté tonique du citron vient dynamiser la frangipane, qui paraît toujours un peu lourde."

Couronnée de graines de sarrasin toastées et couvertes de caramel, cette galette s’ouvre sur un parfum aussi inhabituel qu’enivrant. Au palais, on est déjà surpris par le croustillant de ce feuilletage viennois, qui rappelle la consistance de certaines viennoiseries donc.

La garniture offre le goût de noisette beurrée, typique du sarrasin, enlacé avec le parfum floral du citron de Menton, sans acidité. Un ensemble rendu plus élégant par la vanille de Madagascar que l’on ne distingue qu’en arrière-bouche, et dont on reconnaît sans mal les nombreux petits grains noir. Les anti-frangipanes qui ne trouvent pas l’amande à leur goût trouveront sans doute là de quoi les réconcilier avec ce type de galette.

Maybourne Riviera. 1551, route de La Turbie, à Roquebrune-Cap-Martin. Galette frangipane sarrasin citron : 40 euros pour 6 personnes. Taille personnalisée sur demande. Disponible en vente à emporter, jusqu'à fin janvier. Disponible au tea time, et à la part uniquement au restaurant Riviera de l’hôtel. Tél. 04.93.37.50.00. www.maybourneriviera.com