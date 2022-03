A Monaco, le Mc Carthy’s devient Trinity et demande à l'ex-Top Chef Justine Piluso de signer sa carte

(Photos Dylan Meiffret et L.M.)

On la reconnaît si facilement à son sourire inoxydable. Elle est comme ça, Justine Piluso, solaire. "Je trouve bizarre qu’on me le fasse remarquer. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne sourient pas tout le temps. La vie est belle, non?"

Pas qu’elle ait toujours eu la belle vie, la presque trentenaire. Mais c’est comme ça qu’elle a été éduquée. "Mes parents m’ont forcée à sourire. Ils me répétaient que la vie est belle et que, quand tout le monde y met du sien, la vie est plus facile." Et même quand elle se retrouvait en galère lors de la onzième saison de Top Chef, sur M6, elle gardait la pêche.

C’est donc une jeune cheffe positive que le groupe Mer a choisie pour signer la carte de son premier duo d’établissement à Monaco, le Trinity. Duo car l’enseigne se décline en deux versions qui se font face, au début de la rue du Portier. Le pub Trinity, qui vient remplacer le Mc Carthy’s, et le Trinity Cocktail, de l’autre côté de la rue.

Depuis son passage dans l’émission télé, Justine Piluso n’a pas rouvert de restaurant. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle s’est arrêtée de cuisiner. En plus d’associer son image et son nom à la marque Jardin Bio, "qui correspond à (son) éthique personnelle", elle participe à l’émission Batch Cooking, sur Teva. "Ça me permet de faire passer des messages, d’aider les autres. Grâce à Teva, je peux dire aux gens qu’il faut cuisiner. Pour être en bonne santé, c’est nécessaire."

Sublimer le brut

Pour elle, cuisiner c’est l’essence de sa vie. "Je ne me voyais pas faire autre chose. Au début, mes parents n’étaient pas ravis. Mes sœurs ont des postes de direction, et moi je cuisine. Mais maintenant ils sont très heureux."

Sa cuisine, c’est son identité. "Elle est accessible et consciente. J’aime sublimer les produits du quotidien. Et je fais attention à la saisonnalité. C’est essentiel pour moi. Je n’utilise pas de tomates fraîches en hiver, par exemple." Pour autant, elle sait s’adapter au lieu dans lequel elle travaille et à ses clients, qu’elle aime écouter.

Pour la carte du Trinity, elle qui n’était jamais venue à Monaco, s’est fondue dans la Principauté. "Je suis allée manger che"z les autres, pour me rendre compte de ce qui se fait ici. Ce qui m’a permis de mettre au point la cuisine que je voyais pour ce lieu. » Alors? Que voit Justine Piluso pour cette nouvelle enseigne? "J’y vois une cuisine décomplexée, accessible, sans chichi, avec des produits bruts mais sublimés. Une table de copains où on a envie de bien manger sans se prendre la tête."

Au menu, on trouve du carpaccio de poisson, du tartare de bœuf au caviar, du grilled cheese à la truffe fraîche ou encore des goujonnettes de cabillaud comme un fish and chips (dont vous trouverez la recette ci-dessous), avec une sauce entre la tartare et la gribiche. Le geste est maîtrisé, les portions juste bien dosées. Un régal pour les papilles.

7, rue du Portier, à Monaco. Ouvert du mercredi au dimanche. Plat de 6 à 32 euros, cocktails de 13 à 41 euros. monaco.trinitybar.com