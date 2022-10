À L’Alchimie, à Nice, le chef Arnaud Colin revisite et renouvelle l'esprit cantine

Car ici, voyez-vous, on n’est pas loin d’avoir trouvé la pierre philosophale, en la personne d’Arnaud Colin. "Avoir mon resto, c’est un rêve d’enfant. Depuis l’âge de 10 ans, je savais ce que je voulais faire. À 18 ans, je lançais un traiteur dans la cave de mes parents, et je faisais tout seul des services de 100 personnes", confie-t-il.

Alors après un parcours parisien aux parfums d’étoiles (Christophe Le Squer, trois étoiles au Pavillon Ledoyen, Jérémy Touzelet au Marriott Champs-Élysée, Christophe Duchiron à l’hôtel Le Parc Trocadero, étoilé cette année au Grand contrôle de Ducasse à Versaille), et sept années aux côtés de Marcel Ravin, le chef deux étoiles du Monte-Carlo Bay, à Monaco, Arnaud Colin a pris son envol.

Bien placé

Il a choisi pour cela un quartier bien sympathique, juste à côté de l’église protestante et du charmant petit jardin attenant, en plein centre, mais à l’abri du tumulte. Du Café Brindille, il ne reste qu’une couronne de fleurs séchées sur le lustre qui contribue à donner un léger esprit maison de famille, grâce aux tables en chêne et aux chaises en fer forgé. La déco est épurée mais chaleureuse, et l’on a tout le loisir de se concentrer sur les assiettes.

Quand il ouvre ce restaurant, Arnaud Colin a une idée en tête: "L’important c’est de proposer des produits frais à un rapport qualité prix intéressant. Pour manger dans le quartier, 25 euros, c’est la fourchette du midi pour entrée plat dessert."

Simple et raffiné

Sur la table ce jour-là, une royale de brocolis à la ricotta, relevée de graines de grenade et de feuilles d’endive rouge, un pavé de maigre de Méditerranée avec un écrasé de pommes de terre et une sauce vierge aux légumes du pays, et une mousse au chocolat noir à l’orange confite. L’entrée est fraîche et délicate, le maigre est parfaitement relevé par les légumes croquants et les olives du pays, l’écrasé de pommes de terre est léger et goûteux.

D’ingrédients simples et peu onéreux, Arnaud Colin réussit à sortir des plats à la juste sophistication. Il ne se prend pas pour un étoilé, mais propose une version revisitée de la cantine de quartier qui fait du bien aux papilles.

Qui dit produits frais, dit saisonnalité. Le chef propose chaque semaine une carte différente.

Le soir, le menu passe à 34 euros et s’ouvre sur une assiette à picorer entre amis ou amoureux. Un menu qui pourrait être amené à évoluer. "On va sans doute grandir le soir, devenir plus sophistiqué", prévient Arnaud Colin. Une manière de déployer ses ailes vers un petit rêve qu’il garde dans le fond de la tête: "J’aimerais bien décrocher un Bib gourmand au Michelin. Ça, ça me ferait vraiment plaisir." S’il continue à faire plaisir à ses clients, le rêve pourrait bien devenir une réalité.

L’Alchimie. 14, rue Maccarani à Nice. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 15h, et le vendredi et le samedi de 19h à 22h. Tél. 04.93.54.61.85.