À La Vague de Saint-Paul-de-Vence, le chef akhara Chay joue avec les œufs

Il semble que les fées du beau se soient penchées sur le berceau des communes vençoises, car à deux pas de la célèbre fondation Maeght, se trouve La Vague de Saint Paul (bien que l’on soit sur la commune de Vence). Cet hôtel conçu par l’architecte André Minangoy, à qui l’on doit Marina Baie des Anges, abrite un autre joyau. Le restaurant Le Jardin de la Vague, où officie depuis quatre ans le chef Akhara Chay, maître restaurateur et disciple d’Escoffier.

La cuisine, il tombe dedans par hasard, au lendemain d’un drame familial. "À douze ans, j’ai découvert ma mère morte à la maison. Mon petit frère avait huit ans, et mon père travaillait en deux huit. Alors je me suis occupé de la cuisine. Je faisais des trucs basiques, steak haché pâtes. J’ai même fait des steaks hachés au micro-ondes." Lorsqu’il termine le collège, son oncle, voiturier en chef au Pavillon Ledoyen, lui propose de s’orienter vers les fourneaux. Et c’est dans les cuisines de la chef Ghislaine Arabian, deux étoiles au Michelin, qu’il démarre son apprentissage.

La suite de son CV est une longue liste de noms célèbres: Eric Provost, Alain Ducasse, Jean-François Piège… À Mougins, il contribue à l’obtention du macaron Michelin au Mas de Candille, aux côtés de Serge Gouloumès. Il travaille dans plusieurs autres établissements, où, comme on affûte longuement un couteau, il construit sa signature culinaire. À La Vague de Saint Paul, où il officie depuis 2017, il l’a trouvée. Il offre ici une cuisine fusion, fraîche, innovante, qui puise dans ses racines asiatiques. "C’était important pour moi d’apporter ça à ma cuisine. J’ai mis du temps à trouver ma signature, mais ici, avec l’aide de l’équipe, je l’ai trouvée."

Des cocos au coco

Dans la carte étonnante du Jardin de la Vague, on trouve une entrée autour de l’œuf de la Plume Blanche. Basée à Vence, cette entreprise conditionne des œufs dont une partie vient de la région. "Je voulais travailler l’œuf différemment. Dans cette recette, il y a l’empreinte de mes voyages, et les souvenirs de ma famille." Intrigués, nous nous sommes faufilés dans les cuisines. "Il y a deux jaunes d’œuf, qui sont cuits en deux façons. L’un est mariné avec du sel et du mirin, un alcool de riz japonais sucré. Il restera coulant. À côté, on fait un œuf pommade. On récupère les jaunes, on les mélange avec du mirin, de l’huile de sésame et de la sauce soja. On va mettre un peu de piment d’Espelette pour relever." Le tout est présenté sur un nid de houmous réalisé avec des cocos de Paimpol (c’est encore la saison) et du lait de coco. "Pour mes racines asiatiques." Plus loin que le Cambodge et la Thaïlande, dont il est originaire, Akhara est allé puiser dans la cuisine japonaise un condiment très couramment utilisé: le furikake. À base de sel, de sésame et d’algues, on le saupoudre habituellement sur du riz blanc. Ici, il contribuera à la note iodée, qui sera principalement apportée par une petite cuillère de caviar osciètre de Gironde, "le plus green du monde". Pas de panique, celui-ci n’est pas hors de prix. Et si on n’en trouve pas, "on peut le remplacer par des œufs de truite ou de saumon."