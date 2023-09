Zakaria et Golovin rayonnants, Balogun buteur... Les notes des joueurs de l'AS Monaco contre Lorient (2-2)

Köhn (4): s’il perd son face à face avec Tosin, il sort ensuite très vite sur Kroupi pour l’empêcher d’ajuster son lob. Il n’a plus été inquiété ensuite jusqu’à la frappe imparable de Faivre sur laquelle il est resté sans réaction.

Singo (4): pourtant rapide, il laisse Tosin s’échapper sur le premier but monégasque puis tergiverse alors qu’il semblait en mesure de sortir le ballon. Les Lorientais se sont régalés en début de match dans les espaces laissés entre Maripan et lui. Bien plus concentré ensuite, à l’image de ses 10 duels gagnés, il a apporté le danger sur coups de pied arrêtés avec une tête non cadrée et un retourné acrobatique capté.

Maripan (4): en souffrance dans la gestion de la profondeur, il a été plus à son aise dans le combat. Il compense ses limites avec du vice et de l’expérience. Avec Singo, il est malheureusement bien trop apathique sur le deuxième but lorientais.

Magassa (4): son coach lui fait confiance depuis le début de la saison et il le lui rend plutôt bien. Il n’a pas toujours fait les bons choix balle au pied, comme sur cette conduite de balle mal assurée. Il avait montré beaucoup de justesse sur ses interventions défensives avant d’être battu de la tête par le géant Touré en fin de match, après une action où il se la joue trop facile. Une erreur de jeunesse.

Vanderson (4): il a parfois été indiscipliné avec des fautes évitables. Offensivement, on l’a connu plus virevoltant. Son coach l’a remplacé par DIATTA (65’).

Zakaria (8): replacé à son poste de prédilection après avoir dépanné dans l’axe de la défense, il a livré une prestation sobre mais terriblement efficace, même s’il laisse trop de liberté à Kroupi sur le premier but. Quelle activité à la récupération. Hélas, il est sorti blessé et remplacé par MATAZO (80’).

Fofana (7): malade à son retour de sélection, il a mis la fièvre dans la surface lorientaise avec un petit ballon par-dessus somptueux en une touche pour l’égalisation de Golovin . Avec Hütter, il semble avoir passé un cap dans son apport offensif, même si sa frappe est repoussée par Mvogo. Remplacé par AKLIOUCHE (66’)

Caio Henrique (6): il aurait pu obtenir un penalty après un numéro solo dans la surface. Avec sa palette technique, il est capable de se sortir de n’importe quelle situation. Un match sans fioriture pour le néo-international brésilien.

Golovin (8): il a fait l’étalage de son immense talent avec cet enchaînement contrôle du droit-volée du gauche pour permettre à l’ASM de recoller au score. Passeur décisif ensuite pour Balogun, le Russe a été encore une fois rayonnant.

Minamino (4): à son actif, un grand pont pour lancer la magnifique action du 1-1. Pour le reste, le Japonais a peu été moins en vue que lors de ses dernières sorties. Ca arrive ! Remplacé par JAKOBS (86’).

Ben Yedder (4): sa mobilité a permis d’ouvrir des espaces à ses coéquipiers. Hormis une volée du gauche passée proche du cadre, il n’a en revanche jamais inquiété le portier breton. Remplacé par BALOGUN (66’), buteur du gauche sur son tout premier ballon.

Coach (5): son coaching a failli être gagnant. Malheureusement, l'ASM a payé sa saute de concentration en fin de match.

Match (7)

Arbitre (5)