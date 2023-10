Zakaria ballotté, Balogun transparent... Les notes des Monégasques après leur défaite contre Lille

Köhn (4) : il capte le coup franc de Yazici (12'), la volée de Bentaleb (23') et claque le tir enveloppé de Zhegrova (34'), mais il s'incline deux fois. Si la frappe de Diakité est très bien placée, Cavaleiro le trompe dans ses six mètres. A bout portant, le tir du Portugais qu'il touche est puissant, mais il n'anticipe pas sur le centre de Zhegrova, scotché sur sa ligne.

Diatta (6) : il a contribué aux trente premières minutes cohérentes de l'ASM avec des intentions et de la qualité technique. Une frappe du gauche qui méritait mieux (3') et une superbe ouverture pour Balogun (21') ont incarné sa justesse. Le Sénégalais n'a pas faibli ensuite. Il a été dans la lignée de la belle copie qu'il avait rendue face à Metz.

Singo (5) : il n'est pas à incriminer sur les buts encaissés. Il a été le défenseur central le plus concentré.

Zakaria (3) : il a tenu un rôle hybride. Troisième défenseur quand l'ASM n'avait pas le ballon, il s'est hissé à hauteur de Fofana pour faciliter la relance quand Monaco tenait le ballon. Après une bonne entame, il a plongé avec des imprécisions et un tacle très dangereux sur Zhegrova (50'). Malgré son vécu, les absences l'empêchent de se fixer au milieu et cela nuit à son rendement.

Matsima (3) : Zhegrova lui a cassé les reins plus d'une fois. Il n'a pas su comment défendre face au Kosovar. Il est trop gentil dans le duel (4', 36'), à l'image des deux buts où il manque d'agressivité face à l'ailier. Pas toujours rassurant techniquement non plus. S'il veut un jour s'imposer sur le Rocher, il va devoir faire beaucoup beaucoup plus. Remplacé par BEN SEGHIR (69').

Jakobs (4) : il délaisse Diakité sur le 2-0, focalisé sur Zhegrova et il a souffert défensivement, incapable de s'entendre avec Matsima. Offensivement, il a distillé deux bons centres. Le premier est repris par Ben Yedder (59'), le second amène l'occasion d'Akliouche (64'). Mais le mal était déjà fait.

Minamino (3) : troisième milieu en phase défensive et troisième attaquant en phase offensive, il a fait peu de différences balle au pied malgré quelques fautes obtenues. Remplacé par AKLIOUCHE (46', 6), qui a créé des déséquilibres par ses dribbles (46', 74') et buté sur Chevalier de près (64').

Fofana (4) : Cavaleiro le prend dans son dos sur le 1-0 et on ne l'a pas vu prendre les choses en main malgré son statut d'international. Pour conserver sa place en Bleu, il va devoir hausser le ton et cravacher.

Golovin (5) : il ne peut pas mettre des frappes chirurgicales tous les week-ends et sortir son équipe de la grisaille. Le LOSC lui résiste toujours. Il n'a jamais été impliqué sur un but en sept matchs joués face aux Nordistes. Ses frappes ont fui le cadre (40') ou atterri dans les gants de Chevalier (41', 48'). Appliqué défensivement malgré tout.

Ben Yedder (5) : intéressant dos au but avec de bonnes remises, il a su faire jouer ses copains et amener un peu de liant, mais il a été plus en difficulté à la finition (31', 57', 59') ou dans la dernière passe (10'). Il n'a mis qu'un but sur ses sept derniers sorties en L1.

Balogun (3) : deux centres qui n'ont pas trouvé Jakobs au second poteau et c'est tout (22', 24'). L'Américain a demandé qu'on lui donne plus vite le ballon, mais il a été transparent et logiquement remplacé à la pause par BOADU (46', 3), qui n'a pas fait mieux.

Coach : 4

Le 5-3-2 n'a pas amené assez de danger. Ses changements ont amené un léger mieux sans changer la donne.

Match : 5

Arbitre : 6