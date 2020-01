YouTube s’installe samedi au palais de l’Europe

Avis à l’adolescence et à la jeunesse, Menton a un cadeau pour vous en ce début d’année. Quinze youtubeurs débarquent au palais de l’Europe ce samedi 11 janvier avec la fervente intention de faire découvrir leurs univers. Sous l’impulsion du service Jeunesse de la ville et du Rotary Club de Menton, c’est un casting de rêve qui attend les fans : Vinsky (voir ci-dessous), SAB, Levanah, Love Sarah Pro ou encore Adam le rigolow... mais aussi des pépites locales comme Louka, Carla et Madison. Tant de personnalités qui seront aux côtés des visiteurs lors d’une journée placée sous le signe de la découverte et du partage. Atelier gaming, musique, tutos... Le tout ouvert au public et encadré par les youtubeurs eux-mêmes !

Un atelier vidéo financé par le Rotary Club de Menton sera même installé, avec la participation d’une dizaine de youtubeurs amateurs. Ceux qui le souhaitent pourront vivre la vie de leur vidéaste préféré grâce à l’activité Deviens Youtubeur. Pour cela, un fond vert, une palette de maquillage et du matériel de tournage seront mis à disposition pour partager le quotidien des créateurs.

Made in Menton

Menton a de l’avenir ! La jeunesse de la ville reprend le flambeau avec, à sa tête, trois jeunes talents. Frenchyska, Louka et Madison hisseront hautes les couleurs locales. C’est d’ailleurs le duo Madison/Louka qui ouvrira le bal à 14 heures. Madison connaît le public comme sa poche après l’avoir envoûté lors de la finale de « The Voice Kids 5 », alors que Louka revient d’une tournée avec Gim’s. Son single « Gamin » a tourné sur toutes les radios et c’est l’occasion de le faire découvrir à sa ville d’enfance. Après son duo, l’an passé, avec Roxane (youtubeuse mentonnaise également), son association avec Madison s’annonce très prometteuse ! Sans oublier la présence aussi de la jeune Azuréenne Carla, qui a participé récemment à l’Eurovision junior et a cartonné sur la toile avec son titre « Bim Bam Toi ».

Au plus près des artistes

Pour sensibiliser les jeunes à leurs univers, les youtubeurs doivent redoubler d’imagination et de créativité. C’est pour cela qu’ATOM, Galagomusic et Donovan Haessy ont autant la côte. Invités à Menton, ces pédagogues passionnés savent intéresser leurs publics. Pourtant, ces trois-là n’évoluent pas dans le même domaine.

Le premier excelle dans les montages vidéos. Sa spécialité ? Analyser et expliquer comment sont créés les effets spéciaux. Donovan est lui un magicien hors pair. Cartes, chapeau rond, lapin, il maîtrise les éléments et a même piégé... Will Smith en personne ! Quant à Galagomusic, son pseudo parle pour lui. Expert en guitare et piano, il est le “Monsieur Tuto” sur YouTube.

Pour couronner la journée, les youtubeurs, le service jeunesse et le Rotary Club se sont associés pour gâter le public. Des concours vidéos (avec un jury composé de Youtubeurs invités), des lives YouTube, dédicaces... Des activités idéales pour les fans qui souhaitent rencontrer leurs inspirations.

L’après-midi se terminera sur un « meet-up » à 18 h 30, où artistes et youtubeurs se mêleront au public. Des shows seront aussi proposés par les artistes/youtubeurs, avec la présence de Leany, danseuse ayant travaillé avec Justin Bieber notamment. Tous ces spectacles se dérouleront au plus proche du public pour un parfait moment de partage.